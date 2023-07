Meia Luan em treino pelo Corinthians. Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Afastado do elenco do Corinthians desde o início do ano passado, o meia Luan afirmou que quase foi contratado pelo Bahia. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast Denilson Show.



De acordo com Luan, a proposta foi feita pelo Grupo City na temporada passada. A ideia era de que o jogador atuasse pelo tricolor durante a Série B. Luan conta que na época tinha esperanças de jogar pelo Corinthians com o técnico Vitor Pereira, e por isso rejeitou a oferta do Esquadrão.

"O City tinha comprado o Bahia e queria me levar, fazer um projeto no Bahia. De salário e tudo eu ia ser o nome, não estava jogando aqui [Corinthians], mas eu falei: 'não quero, quero fazer dar certo aqui'", explicou o jogador.

Em junho do ano passado, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, havia revelado a procura do Bahia pelo meia. Na época ele não deu detalhes e disse apenas que o acordo não tinha avançado.

Luan é agenciado por Paulo Pitombeira, empresário que foi intermediário no acordo entre o Bahia e o Grupo City na venda da SAF. Na época da proposta citada pelo jogador, a sociedade entre o Esquadrão e o fundo árabe ainda não estava fechada, mas o City exercia certa influência.

Na segunda janela de transferências, o Bahia contratou Ricardo Goulart, outro jogador de "nome" agenciado por Pitombeira. Goulart participou do acesso à Série A e em maio deste ano, após a conquista do Campeonato Baiano, decidiu se aposentar.

Apesar da decisão de permanecer no Corinthians, Luan não foi utilizado. Em agosto ele acertou o empréstimo para o Santos. O meia disputou apenas oito partidas no Peixe e ao final do Brasileirão foi devolvido.