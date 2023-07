'Agora é terminar o primeiro turno no G4', projeta zagueiro do Vitória

Camutanga vibra após estufar a rede do Novorizontino, no Barradão. Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Na antepenúltima rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro, o Vitória mostrou eficiência e conseguiu voltar ao G4 da competição. Ao bater o Novorizontino por 2x1, na noite deste domingo (16), no Barradão, o rubro-negro somou 31 pontos, ultrapassou o adversário, que tem 30, e está novamente entre os protagonistas da divisão de acesso. O Leão subiu para a 4ª posição e o time paulista caiu para a 5ª.



Autor do segundo gol do Vitória, aos 41 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Camutanga festejou o resultado e dedicou o tento anotado a um amigo que está hospitalizado.

"Quero agradecer a Deus pelo gol. Quero dedicar a um amigo de Camutanga, que saiu de uma situação difícil na UTI, Givanildo. Vitória importante, vínhamos de dois resultados negativos, e conseguimos voltar ao G-4. Agora é ir lutar contra o Sport, no Recife, vencer e terminar o primeiro turno no G4", projetou Camutanga. Antes dele estufar a rede, Osvaldo tinha feito o mesmo, aos 32 minutos. Geovane diminuiu aos 24 minutos do segundo tempo.

Depois de perder para Juventude e Vila Nova, o Vitória encerrou a sequência negativa e agora terá apenas dois dias para se preparar para o duelo com o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife. A bola rola na quarta-feira (18), às 21h30. A equipe pernambucana perdeu para o Atlético-GO nesta 17ª rodada e ocupa a 3ª posição, com 32 pontos. Vila Nova e Criciúma somam 34 pontos cada e ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente.