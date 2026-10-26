TORCIDA NÂO GOSTOU

Alagoano, atacante do Bahia compartilha vídeo com ataques ao Nordeste após reeleição de Lula

Publicações de Willian José provocaram críticas de torcedores, que pediram a saída do jogador

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:35

Willian José compartilhou vídeo que ataca nordestinos Crédito: Reprodução

O atacante Willian José, do Bahia, provocou indignação entre torcedores ao compartilhar no Instagram dois vídeos com ataques à população nordestina após o segundo turno das eleições, neste domingo (25), que culminou na reeleição do presidente Lula (PT). Alagoano, o jogador passou a ser alvo de cobranças nas redes sociais, com pedidos de rescisão de contrato e de posicionamento da diretoria tricolor.

Em uma das gravações, o autor do vídeo ofende os moradores da região e atribui a votação majoritária em Lula à expectativa de receber auxílio do Estado, afirmando que o povo nordestino "quer viver de auxílio". O conteúdo foi repostado pelo atleta após a confirmação da reeleição do presidente.

Willian José 1 de 20

A repercussão entre torcedores tricolores incluiu críticas ao fato de um jogador do Bahia divulgar ataques contra a própria região do clube. “ESSE V...TEM QUE SAIR DO BAHIA HOJE! SE RESPEITE E FAÇA ALGUMA COISA”, escreveu uma torcedora ao cobrar providências. Outros endossaram, criticando o jogador. "Esqueceu que é Nordestino", comentou outro internauta. Outros classificaram o caso como "falta de respeito". Em meio a críticas, houve quem defendesse. "Rapaz ,alguém não pode ter opinião contrária? Independente de quem seja", questionou outro torcedor.

Willian José, que joga no BAHIA, um clube NORDESTINO, postando vídeo no story dizendo que “essa galera do nordeste só quer auxílio do estado” e que o nordeste é o câncer do país. ESSE VAGABUNDO TEM QUE SAIR DO BAHIA HOJE! SE RESPEITE E FAÇA ALGUMA COISA @ecbahia — juba (@jubafragal) October 26, 2026

Willian José também é nordestino. Nascido em Porto Calvo, em Alagoas, o atacante de 34 anos chegou ao Bahia em 2025, depois de atuar no futebol europeu. Nesta temporada, perdeu espaço entre os titulares.