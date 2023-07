Alcaraz vence Djokovic e é campeão em Wimbledon

Aos 20 anos, Carlos Alcaraz é mais um tenista a colocar seu nome na lista de campeões de Wimbledon. O jovem espanhol impediu o quinto título consecutivo de Novak Djokovic no Grand Slam da grama neste domingo com uma vitória emocionante. O triunfo de Alcaraz veio após 4h42min de partida, por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6), 6/1, 3/6 e 6/4.



Alcaraz se torna o terceiro mais jovem a ser campeão de Wimbledon no simples masculino (Boris Becker venceu com 17 e 18 anos) e o terceiro espanhol na história a vencer o torneio. O título na catedral do tênis entra para a galeria de troféus do jovem junto com o US Open de 2022, sendo seu segundo Grand Slam. A vitória na "revanche" contra Nole mantém Alcaraz como número 1 do ranking da ATP.