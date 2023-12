Além do Bahia, Vasco e Santos também correm risco de rebaixamento

Vegetti e Marcos Leonardo são . Crédito: Leandro Amorim/Vasco e Raul Baretta/Santos FC

A última rodada do Campeonato Brasileiro vai definir o quarto time rebaixado à Série B de 2024. O clube que corre o maior perigo é o Bahia, que está no Z4 da competição e necessita de uma combinação de resultados para escapar da queda. Mas Santos e Vasco também estão no páreo e não podem vacilar se quiserem a permanência na elite do futebol nacional.

Todos os três times disputarão a partida derradeira como mandante. Enquanto o tricolor enfrenta o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, o Peixe recebe o Fortaleza na Vila Belmiro e o cruz-maltino pega o Red Bull Bragantino em São Januário. As partidas acontecem nesta quarta-feira (6), às 21h30.

O Santos chega à última rodada na 15ª posição, com 43 pontos. É um a mais do que o Vasco, o 16º, e dois a mais do que o Bahia, 17º. Desta forma, o alvinegro praiano se salva com uma simples vitória. Caso empate, precisará de um tropeço do time baiano ou do time carioca. Se perder, terá que torcer para que o Esquadrão não ganhe ou para que o Vasco seja derrotado.

, o Santos precisa de um tropeço do Bahia ou do Vasco; Em caso de derrota, o Santos precisa de um tropeço do Bahia ou de uma derrota do Vasco;

Do outro lado de campo, o Santos encontrará uma equipe em momento oposto. Afinal, o Fortaleza já conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Mas o clube quer mais. Segundo o capitão Tinga, a ideia é deixar o Leão do Pici entre os 10 primeiros da Série A. Por isso, não vai facilitar para o rival.

"A gente vai acelerar, vai para cima. É um jogo dificílimo. A gente está vindo de uma sequência forte, cada jogo é uma decisão. Contra o Goiás, a gente relaxou. Tentamos correr, fazer esforço, mas fisicamente pesou. Conseguimos os três pontos, que são importantes. Esse jogo contra o Santos vai ser decisivo para nós também. A gente vai fazer de tudo para conseguir terminar entre os 10 do Brasileiro. Financeiramente, para o clube é muito bom. Vamos fazer o máximo para conseguir a vitória", garantiu o lateral.

Assim como o Santos, o Vasco também depende apenas de si para ficar na primeira divisão, e uma vitória sobre o Red Bull Bragantino sela sua permanência. Caso empate, o clube terá que torcer por tropeço do Bahia ou derrota do Santos. Se perder, precisará que o Atlético-MG ganhe do Esquadrão.

, o Vasco precisa de um tropeço do Bahia ou de uma derrota do Santos; Em caso de derrota, o Vasco precisa que o Bahia perca;

Adversário do cruz-maltino na última rodada, o Red Bull Bragantino não tem mais chances de título ou de terminar o Brasileirão no G4, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. A única coisa em disputa é a classificação final (se a equipe terminará em 5º ou 6º). Mesmo assim, o técnico Pedro Caixinha garante que seu time não relaxará diante do Vasco.