Meia Cauly se machucou contra o Grêmio e virou novo problema no Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em seis meses de temporada, mais da metade dos jogadores do Bahia se machucou em algum momento e desfalcou o time treinado por Renato Paiva. O mais novo paciente do departamento médico é o meia Cauly, que virou dúvida para o confronto de amanhã, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.



O jogador sofreu uma lesão na coxa durante o empate por 1x1 com o Grêmio, na terça-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Resistiu em campo até o final do primeiro tempo e foi substituído no intervalo.

Os desfalques reduzem o leque de opções para Renato Paiva durante as partidas. Para se ter uma ideia, dos 31 jogadores que integram o elenco, 17 já se lesionaram este ano. O número representa 55% do total.

A conta fica ainda maior se o meia Daniel for considerado. Ele, que sofreu lesão muscular em março, deixou a equipe na última quarta-feira e transferiu-se para o Fluminense.

Atualmente, cinco atletas estão em tratamento de lesões. Além de Cauly, o goleiro Danilo Fernandes e os atacantes Biel e Jacaré machucaram a coxa. Já o zagueiro David Duarte operou o menisco de um dos joelhos. O tempo para o retorno dos jogadores não foi divulgado pelo Bahia.

Na opinião do treinador, a exigência do calendário contribui para o grande número de atletas lesionados. “Há uma coisa que é verdade, nem no Independiente [del Valle], nem no Benfica, nem no León, tivemos tantas lesões musculares. Quase nenhuma. Para mim, é o peso do calendário. Outros aqui sofrem do mesmo problema”, disse o português, citando os outros clubes onde já trabalhou.

“Não vou ver fantasmas porque tenho excelentes preparadores físicos, estiveram no Porto e no Sporting, de Portugal, na Arábia. Antônio [Bores] esteve na Federação Espanhola. Tenho plena confiança neles e no trabalho deles”, afirmou Paiva.

A defesa foi o setor que mais sofreu com as lesões. Dos seis defensores do elenco, apenas Vítor Hugo não ficou afastado. O caso mais grave foi o de Raul Gustavo, que rompeu parcialmente o ligamento do joelho e passou por cirurgia. Foram quatro meses em recuperação até voltar a ser relacionado outra vez, o que aconteceu no empate com o Grêmio.

Enquanto Cauly dificilmente ficará disponível para o jogo contra o Cuiabá, dois jogadores que estavam no departamento médico têm chance de serem relacionados. O lateral esquerdo Matheus Bahia e o volante Yago terminaram a fase de transição e estão treinando normalmente com o elenco.

Na Arena Pantanal, o time também terá o desfalque do lateral Cicinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Renato Paiva ganha os retornos de Thaciano e Vinícius Mingotti, que não podem jogar na Copa do Brasil.