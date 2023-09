Alex Sandro se machuca em treino e vê sonho de voltar à Seleção adiado

Depois de se machucar e jogar pouco na Copa do Mundo do Catar, Alex Sandro esperava ser lembrado por Fernando Diniz na primeira convocação para as Eliminatórias Sul-Americanas para 2026. Acabou preterido por Renan Lodi e Caio Henrique e agora viu o sonho de ser opção para as próximas rodadas ser adiado após se contundir em treino na Juventus.



O lateral-esquerdo começou entre os titulares nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano, mas acabou perdendo a vaga contra o Empoli e a Lazio. Trabalhava para voltar diante do Sassuolo, no sábado (23), mas no treinamento desta quarta-feira (20) acabou sentindo um problema físico e vai se ausentar por pelo menos 15 dias.