Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alexandre Pato lidera compra de clube da 4ª divisão e celebra: 'Capítulo histórico'

Consórcio comandado pelo ex-atacante adquiriu 70% da empresa que controla o Northampton Town, rebaixado à quarta divisão da Inglaterra na última temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:00

Alexandre Pato, ex-jogador de clubes como Inter, Milan, Corinthians e Chelsea
Alexandre Pato, ex-jogador de clubes como Inter, Milan, Corinthians, São Paulo e Chelsea Crédito: Reprodução/redes sociais

Longe dos gramados, Alexandre Pato agora tem um clube inglês para chamar de seu. A Sports Alpha Capital, consórcio liderado pelo ex-atacante brasileiro, finalizou a aquisição de 70% das ações da Northampton Town Ventures Limited, empresa que controla a maior parte do Northampton Town, time que disputa a League Two, a quarta divisão do futebol da Inglaterra. A expectativa é que Pato também ocupe alguma função de diretor no clube. 

O ex-jogador de Milan e São Paulo comemorou o negócio nas redes sociais. "Um dia muito emocionante, pois anunciamos oficialmente a nossa aquisição do @officiallyntfc. Um momento verdadeiramente único, que marca um capítulo histórico para o futebol. Couro novo. A mesma alma", escreveu. 

A frase final da postagem faz referência à tradição do clube, conhecido como "The Cobblers" (os sapateiros) por causa da história de Northampton na fabricação de calçados. 

Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo

Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Bruno Guimarães (Arsenal) por Reprodução/ FIFA
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Igor Thiago (Brentford)  por Reprodução
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
1 de 8
Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA

Clube sem dívidas e antigos donos com fatia menor

Em comunicado oficial, o Northampton informou que começa a nova fase sem dívidas. O clube também explicou que os atuais proprietários, David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas, seguirão como acionistas, dividindo os 30% restantes da empresa. 

Os sócios-fundadores da Sports Alpha Capital, João Xavier e Tim Chamberlain, também se manifestaram por meio de nota. "Estamos muito satisfeitos por ter concluído nosso investimento no Northampton Town Football Club e extremamente orgulhosos de assumir a gestão de um clube com uma história tão rica, uma torcida apaixonada e um papel importante em sua comunidade", escreveram. 

Sobre o futuro, a dupla prometeu ousadia, mas com responsabilidade. "Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade e a compreensão do que o clube representa para as pessoas de Northampton e Northamptonshire", projetaram. 

Leia mais

Imagem - R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

Imagem - Fábio Mota prevê rombo de R$ 55 milhões no Vitória com fim das bets e fala em vender jogadores

Fábio Mota prevê rombo de R$ 55 milhões no Vitória com fim das bets e fala em vender jogadores

Imagem - Palmeiras é condenado a pagar mais de R$ 6 milhões em FGTS de 89 jogadores e técnicos

Palmeiras é condenado a pagar mais de R$ 6 milhões em FGTS de 89 jogadores e técnicos

Desafio dentro de campo

Os novos gestores assumem o clube em um momento delicado. Na temporada passada, o Northampton terminou a terceira divisão na lanterna e caiu para a League Two, último nível profissional do futebol inglês. O início da nova campanha também não tem sido animador: após sete rodadas, a equipe ocupa a 22ª colocação, com apenas uma vitória.  

Além do time masculino, o Northampton mantém uma equipe profissional feminina, que também disputa a quarta divisão da Inglaterra.  

Tags:

Alexandre Pato

Mais recentes

Imagem - Joia do Bahia decide e Seleção Brasileira avança de fase em torneio na Europa

Joia do Bahia decide e Seleção Brasileira avança de fase em torneio na Europa
Imagem - Cristiano Ronaldo deixa concentração de Portugal após coletiva de Jorge Jesus e promete revelar 'a verdade'

Cristiano Ronaldo deixa concentração de Portugal após coletiva de Jorge Jesus e promete revelar 'a verdade'
Imagem - Esporte com raquete provoca aumento de lesões nos olhos; médicos alertam para risco de cegueira

Esporte com raquete provoca aumento de lesões nos olhos; médicos alertam para risco de cegueira