NOVA POTÊNCIA INGLESA

Alexandre Pato lidera compra de clube da 4ª divisão e celebra: 'Capítulo histórico'

Consórcio comandado pelo ex-atacante adquiriu 70% da empresa que controla o Northampton Town, rebaixado à quarta divisão da Inglaterra na última temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:00

Alexandre Pato, ex-jogador de clubes como Inter, Milan, Corinthians, São Paulo e Chelsea Crédito: Reprodução/redes sociais

Longe dos gramados, Alexandre Pato agora tem um clube inglês para chamar de seu. A Sports Alpha Capital, consórcio liderado pelo ex-atacante brasileiro, finalizou a aquisição de 70% das ações da Northampton Town Ventures Limited, empresa que controla a maior parte do Northampton Town, time que disputa a League Two, a quarta divisão do futebol da Inglaterra. A expectativa é que Pato também ocupe alguma função de diretor no clube.

O ex-jogador de Milan e São Paulo comemorou o negócio nas redes sociais. "Um dia muito emocionante, pois anunciamos oficialmente a nossa aquisição do @officiallyntfc. Um momento verdadeiramente único, que marca um capítulo histórico para o futebol. Couro novo. A mesma alma", escreveu.

A frase final da postagem faz referência à tradição do clube, conhecido como "The Cobblers" (os sapateiros) por causa da história de Northampton na fabricação de calçados.

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Clube sem dívidas e antigos donos com fatia menor

Em comunicado oficial, o Northampton informou que começa a nova fase sem dívidas. O clube também explicou que os atuais proprietários, David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas, seguirão como acionistas, dividindo os 30% restantes da empresa.

Os sócios-fundadores da Sports Alpha Capital, João Xavier e Tim Chamberlain, também se manifestaram por meio de nota. "Estamos muito satisfeitos por ter concluído nosso investimento no Northampton Town Football Club e extremamente orgulhosos de assumir a gestão de um clube com uma história tão rica, uma torcida apaixonada e um papel importante em sua comunidade", escreveram.

Sobre o futuro, a dupla prometeu ousadia, mas com responsabilidade. "Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade e a compreensão do que o clube representa para as pessoas de Northampton e Northamptonshire", projetaram.

Desafio dentro de campo

Os novos gestores assumem o clube em um momento delicado. Na temporada passada, o Northampton terminou a terceira divisão na lanterna e caiu para a League Two, último nível profissional do futebol inglês. O início da nova campanha também não tem sido animador: após sete rodadas, a equipe ocupa a 22ª colocação, com apenas uma vitória.