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Alexia Putellas conquista a terceira Bola de Ouro e iguala recorde da compatriota Aitana Bonmatí

Quatro anos depois de receber o troféu de muletas, meia espanhola completa a volta por cima após grave lesão no joelho

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:02

Alexia Putellas venceu a Bola de Ouro pela terceira vez
Alexia Putellas venceu a Bola de Ouro pela terceira vez Crédito: Divulgação/PFA

A espanhola Alexia Putellas é a melhor jogadora do mundo pela terceira vez. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, a meia de 32 anos foi eleita a vencedora da Bola de Ouro feminina de 2026 e emocionou o público ao lembrar o caminho de volta ao topo depois de uma grave lesão no joelho. 

“Obrigada por me ajudarem a voltar a andar”, disse, no discurso, ao agradecer à família e às amigas que a acompanharam durante a recuperação. 

Campeã em 2021 e 2022, Alexia agora iguala a compatriota Aitana Bonmatí como recordista da categoria, com três títulos. A vitória encerra a sequência de Aitana, que venceu as três últimas edições, mas ficou fora da lista de indicadas nesta temporada depois de fraturar a perna em dezembro. Ainda assim, o troféu segue com a Espanha: desde a americana Megan Rapinoe, em 2019, apenas as duas venceram a premiação. 

Da muleta ao topo

O título tem gosto de redenção. Em 2022, Alexia subiu ao palco da Bola de Ouro de muletas, depois de romper o ligamento cruzado do joelho às vésperas da Eurocopa daquele ano. 

Seguiram-se cerca de um ano longe dos gramados, um retorno gradual e uma nova cirurgia no mesmo joelho no fim de 2023. Nesse período, foi justamente Aitana quem assumiu o protagonismo no Barcelona e na seleção. Aos poucos, porém, Alexia reencontrou o futebol que a levou ao topo e, 1.574 dias depois da lesão, voltou a ser eleita a melhor do mundo. 

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Despedida em grande estilo

A temporada 2025/26 foi a última de Alexia no Barcelona, clube que defendeu desde 2012. Como capitã, ela marcou 26 gols e deu 15 assistências em 53 jogos e conduziu a equipe catalã a uma campanha perfeita, com os títulos da Liga F, pela sétima vez seguida, da Copa da Rainha, da Supercopa da Espanha e da Champions League, conquistada com goleada de 4x0 sobre o Lyon na final.

Pela seleção espanhola, a meia também levantou a Liga das Nações, com vitória por 3x0 sobre a Alemanha na decisão, partida em que foi eleita a melhor em campo. 

No palco em Londres, Alexia fez questão de dividir o prêmio com as antigas companheiras. Ela agradeceu ao grupo e disse que qualquer uma delas poderia ter vencido depois da temporada que fizeram juntas. 

A espanhola deixou o Barcelona em maio como uma das maiores lendas da história do clube. Foram 508 jogos, a segunda maior marca do time feminino, e uma coleção que inclui dez títulos espanhóis, dez Copas da Rainha e quatro Champions League. 

Recado às crianças

Alexia também usou o discurso para mandar uma mensagem a quem sonha em seguir seus passos. “Se você ama futebol e quer jogar, jogue”, afirmou a espanhola, que reforçou que não importa se é menino ou menina. 

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Campeã em casa nova

Depois da saída do Barcelona, Alexia se mudou para Londres para defender o London City Lionesses. Com isso, venceu a Bola de Ouro na cidade onde vive agora e se tornou a primeira jogadora a conquistar o prêmio atuando na liga inglesa. 

Na disputa deste ano, a espanhola superou concorrentes de peso, como a polonesa Ewa Pajor, sua ex-companheira de Barcelona, a jamaicana Khadija Shaw, artilheira do Manchester City campeão inglês, e a compatriota Patri Guijarro. A brasileira Lorena, única representante do país na lista, terminou em 28º lugar. 

O título de Alexia completou uma noite de domínio espanhol em Londres, que já tinha premiado Lamine Yamal, Vicky López, Unai Simón, Cata Coll, Luis de la Fuente, Pere Romeu e o Barcelona. 

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Bola de Ouro

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