FENÕMENO

Alison dos Santos faz história após recorde mundial e conquista 3º título da Diamond League

Piu venceeu os 400m com barreiras em Bruxelas e fecha a temporada com mais um título na Diamond League

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 17:20

Alisson dos Santos, o Piu, comemora a conquista do terceiro título da Diamond League nos 400m com barreiras Crédito: Marta Gorczyńska/Diamond League

Alisson dos Santos, o Piu, encerrou a temporada de 2026 da Diamond League com mais um título nos 400 metros com barreiras. O brasileiro venceu a final da prova neste sábado (5), em Bruxelas, na Bélgica, com o tempo de 46s70, e garantiu pela terceira vez na carreira o título geral da principal série do atletismo mundial.

Piu dominou a disputa e cruzou a linha de chegada com ampla vantagem sobre o norte-americano Trevor Bassitt, segundo colocado com 48s03. O pódio ainda teve outro brasileiro: Matheus Lima ficou com o bronze, ao completar a prova em 48s18, garantindo uma dobradinha brasileira no pódio.

Alison Piu celebra após quebrar recorde mundial 1 de 16

Sem a presença do norueguês Karsten Warholm e do norte-americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico, Piu confirmou o favoritismo e fechou sua campanha na Diamond League com um retrospecto quase perfeito. Entre as seis etapas que distribuíram pontos para os 400m com barreiras, o brasileiro venceu cinco das seis provas que disputou. Ele não participou da etapa de Londres, vencida por Warholm.

A sequência de vitórias começou em Xiamen, na China, e passou por Oslo, na Noruega, Silésia, na Polônia, e Zurique, na Suíça. Na etapa suíça, disputada no fim de agosto, Piu protagonizou um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao correr os 400m com barreiras em 45s80 e estabelecer um novo recorde mundial, superando por 14 centésimos a antiga marca de Warholm.

O título conquistado em Bruxelas é o terceiro de Piu na Diamond League. O brasileiro já havia ficado com o troféu geral em 2022 e 2024. Além disso, foi campeão mundial dos 400m com barreiras em 2022, conquistou a prata no Mundial de 2025 e soma duas medalhas de bronze olímpicas, obtidas em Tóquio e Paris.

Matheus Lima também se destaca

A vitória de Piu em Bruxelas foi acompanhada por mais um grande resultado de Matheus Lima. Aos 23 anos, o brasileiro terminou a temporada da Diamond League em alta e voltou a correr abaixo dos 48 segundos nos 400m com barreiras.



Lima alcançou pela primeira vez a marca em junho e repetiu o desempenho outras cinco vezes ao longo da temporada. Na etapa de Silésia, obteve seu recorde pessoal, com 47s26. Em Zurique, quando Piu quebrou o recorde mundial, Matheus também teve bom desempenho e terminou na quarta colocação, com 47s57.