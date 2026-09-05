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Alison dos Santos faz história após recorde mundial e conquista 3º título da Diamond League

Piu venceeu os 400m com barreiras em Bruxelas e fecha a temporada com mais um título na Diamond League

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 17:20

Piu conquista o 3º título
Alisson dos Santos, o Piu, comemora a conquista do terceiro título da Diamond League nos 400m com barreiras Crédito: Marta Gorczyńska/Diamond League

Alisson dos Santos, o Piu, encerrou a temporada de 2026 da Diamond League com mais um título nos 400 metros com barreiras. O brasileiro venceu a final da prova neste sábado (5), em Bruxelas, na Bélgica, com o tempo de 46s70, e garantiu pela terceira vez na carreira o título geral da principal série do atletismo mundial.

Piu dominou a disputa e cruzou a linha de chegada com ampla vantagem sobre o norte-americano Trevor Bassitt, segundo colocado com 48s03. O pódio ainda teve outro brasileiro: Matheus Lima ficou com o bronze, ao completar a prova em 48s18, garantindo uma dobradinha brasileira no pódio.

Alison Piu celebra após quebrar recorde mundial

Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison 'Piu' dos Santos bateu recorde mundial por Reprodução/Instagram
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Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics

Sem a presença do norueguês Karsten Warholm e do norte-americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico, Piu confirmou o favoritismo e fechou sua campanha na Diamond League com um retrospecto quase perfeito. Entre as seis etapas que distribuíram pontos para os 400m com barreiras, o brasileiro venceu cinco das seis provas que disputou. Ele não participou da etapa de Londres, vencida por Warholm.

A sequência de vitórias começou em Xiamen, na China, e passou por Oslo, na Noruega, Silésia, na Polônia, e Zurique, na Suíça. Na etapa suíça, disputada no fim de agosto, Piu protagonizou um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao correr os 400m com barreiras em 45s80 e estabelecer um novo recorde mundial, superando por 14 centésimos a antiga marca de Warholm.

O título conquistado em Bruxelas é o terceiro de Piu na Diamond League. O brasileiro já havia ficado com o troféu geral em 2022 e 2024. Além disso, foi campeão mundial dos 400m com barreiras em 2022, conquistou a prata no Mundial de 2025 e soma duas medalhas de bronze olímpicas, obtidas em Tóquio e Paris.

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Matheus Lima também se destaca

A vitória de Piu em Bruxelas foi acompanhada por mais um grande resultado de Matheus Lima. Aos 23 anos, o brasileiro terminou a temporada da Diamond League em alta e voltou a correr abaixo dos 48 segundos nos 400m com barreiras.

Lima alcançou pela primeira vez a marca em junho e repetiu o desempenho outras cinco vezes ao longo da temporada. Na etapa de Silésia, obteve seu recorde pessoal, com 47s26. Em Zurique, quando Piu quebrou o recorde mundial, Matheus também teve bom desempenho e terminou na quarta colocação, com 47s57.

O brasileiro ainda subiu ao pódio em outras três etapas da temporada: foi terceiro em Shaoxing, na China, e em Silésia, além de ter terminado em segundo em Estocolmo, em uma dobradinha brasileira com Piu. No Troféu Brasil de Atletismo, Matheus também ficou com o vice-campeonato, atrás do compatriota.

Tags:

Atletismo Alison dos Santos

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