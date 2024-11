FÓRMULA 1

Alonso volta a sofrer com infecção intestinal e perderá ações de mídia no GP de São Paulo

Segundo o time, Alonso precisou voltar para a Europa no início da semana para consultar um especialista

Estadão

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 15:01

Fernando Alonso voltou a sofrer com infecção intestinal Crédito: Jay Hirano/ Shutterstock

Fernando Alonso voltou a sofrer com a mesma infecção intestinal que o atrapalhou na semana passada, no GP do México de Fórmula 1. O problema de saúde vai atrasar a chegada do espanhol a São Paulo e deixará o bicampeão mundial fora das atividades de mídia, na quinta-feira, no paddock do Autódromo de Interlagos.

"Fernando perderá suas atividades de dia da mídia no Brasil. Fernando sofreu com uma infecção intestinal na preparação para o Grande Prêmio do México", informou a equipe Aston Martin, nesta quarta-feira.

De acordo com o time, Alonso precisou voltar para a Europa no início da semana para consultar um especialista. Os demais pilotos da F-1 vieram direto da Cidade do México para São Paulo no começo desta semana. Já o espanhol deve chegar somente na quinta-feira, sem tempo de participar das atividades de mídia em Interlagos.

A Aston Martin, contudo, garantiu que Alonso vai participar normalmente de todas as sessões do GP de São Paulo, entre sexta e domingo. A equipe não informou que horas o piloto desembarcará na capital paulista e nem revelou maiores detalhes sobre o problema de saúde do piloto.

Alonso havia passado pela mesma situação na semana passada, na Cidade do México. Ele também perdeu as atividades de imprensa, geralmente marcadas para quinta-feira, chegou tarde em solo mexicano, mas esteve em condições de competir normalmente desde a primeira sessão de treino livre, na sexta. No México, ele completou a incrível marca de 400 GPs de F-1 na carreira.