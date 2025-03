SAÚDE

Alzheimer: risco pode ser reduzido com atividade física

Estudo encontrou evidências que o exercício pode diminuir o risco de perda cognitiva e retardar a progressão da doença



Giuliana Mancini

Agência Einstein

Publicado em 14 de março de 2025 às 13:27

Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer Crédito: Shutterstock

Os exercícios aeróbicos são conhecidos por serem grandes aliados da saúde, principalmente na perda de peso. Mas não para por aí: a atividade física também ajuda a proteger o cérebro contra o desenvolvimento do Alzheimer. É o que mostra um novo estudo conduzido por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).>

Recém-publicada no periódico Brain Research, a pesquisa feita com animais desvendou mecanismos dos efeitos positivos dos exercícios no cérebro. Ainda segundo a equipe, as atividades aeróbicas ajudam a restabelecer o equilíbrio celular, que decai com o envelhecimento.>

Os autores selecionaram dez ratos idosos, que foram divididos em dois grupos: durante dois meses, metade correu em uma esteira cinco vezes por semana e os demais permaneceram sedentários. Ao final do período, os pesquisadores analisaram amostras de tecido da formação hipocampal, região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado. >

O grupo que se exercitou apresentou menor quantidade de todos os marcadores envolvidos no Alzheimer: queda de 63% na proteína TAU e de 76% no depósito de beta-amiloide, proteínas que degradam os neurônios. Eles também tinham menor acúmulo de ferro – em excesso, esse mineral induz a morte dos oligodendrócitos, células produtoras da mielina, camada que protege os nervos e favorece a transmissão de impulsos elétricos. Esses animais tinham maior número dessas células, além de menor inflamação cerebral e melhores condições para comunicação entre os neurônios.>

Os efeitos da atividade física em pessoas com essa demência já são conhecidos. “O exercício físico tem efeitos benéficos no Alzheimer, pois reduz inflamação geral crônica relacionada ao envelhecimento, prevenindo a perda de mielina, controlando os níveis de ferro no cérebro e reduzindo níveis de moléculas patológicas associadas à doença”, diz o neurocientista Robson Gutierre, um dos autores do trabalho, à Agência Einstein. >

Exercícios aeróbicos e treinamento de força desempenham um papel crucial na prevenção de demências, incluindo o Alzheimer. “O treinamento de força também eleva os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro [BDNF – Brain-Derived Neurotrophic Factor], favorecendo a neuroplasticidade e protegendo contra o declínio cognitivo”, completa Brendo Faria Martins, especialista em fisiologia do exercício do Espaço Einstein de Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein. >

Por isso, segundo os autores do estudo, incluir atividade física na rotina pode reduzir o risco de perda cognitiva e retardar a progressão da doença. De acordo com Gutierre, a pessoa que já treina pode fazer exercícios aeróbicos até seis vezes por semana. "O ideal é, no mínimo, três dias de exercícios aeróbios em dias alternados. Para quem não tem o costume de treinar, o ideal é passar por uma avaliação física para saber a frequência e a intensidade dos exercícios", orienta o pesquisador.>

Veja opções de exercícios aeróbicos:>

Os exercícios aeróbicos são aqueles que necessitam de grandes quantidades de oxigênio para serem praticados. Alguns dos mais conhecidos:>