América-MG x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia terá um confronto decisivo com o América-MG, fora de casa. A duas rodadas para o fim do Brasileirão, o tricolor segue na zona de rebaixamento, e corre até o risco de cair com um jogo de antecedência. Para que o desastroso cenário não aconteça, é preciso fazer sua parte e vencer o lanterna da competição.



O rival mineiro já está matematicamente rebaixado para a Série B. Com apenas 21 pontos, é o último colocado da Série A e não vence há 15 partidas, com quatro derrotas seguidas. O Esquadrão, por sua vez, é o 17º, com 41 pontos. O único cenário que causa a queda tricolor envolve derrota para o Coelho, além de combinação de vitórias do Santos (sobre o Athletico-PR, em Curitiba) e Vasco (sobre o Grêmio, em Porto Alegre).