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Amor à distância: saiba quem é o jogador de time baiano que conquistou ex-BBB irmã de Gracyanne Barbosa

Breno Fagundes tem 33 anos, passou pelo futebol da Polônia e vive namoro à distância com Giovanna Jacobina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:35

Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano Crédito: Reprodução

A ex-BBB Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, tornou público o namoro com o jogador Breno Fagundes, atacante do Camaçari Futebol Clube, da Bahia. Aos 27 anos, ela publicou nesta quarta-feira (16) os primeiros registros do casal nas redes sociais.

Breno Fagundes Alves da Silva tem 33 anos, mede 1,89 metro e chegou ao Camaçari em maio deste ano. O atleta, que atua principalmente no ataque, construiu a carreira em equipes de diferentes estados e também teve uma passagem pelo futebol europeu.

Antes de defender o clube baiano, Breno vestiu as camisas de Minas Boca, Iraty, Bela Vista, Socorrense, Boquinhense, Vilavelhense e Ceilandense. Em 2020, integrou o elenco do Lubuszanin Trzcianka, da Polônia.

Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano

Giovanna Jacobina assumiu publicamente o namoro com Breno Fagundes nas redes sociais por Reprodução
Breno Fagundes atua como atacante e defendeu o Camaçari no Baianão Série B de 2026 por Reprodução
O jogador aparece em registros da Federação Bahiana de Futebol como atleta do Camaçari por Reprodução
Giovanna e Breno se conheceram durante um churrasco por meio de um amigo em comum por Reprodução
O casal tornou público o relacionamento após cerca de um mês de namoro por Reprodução
Breno Fagundes tem 33 anos, mede 1,89 metro e atua principalmente no ataque por Reprodução
Antes do Camaçari, Breno passou por diferentes clubes brasileiros e jogou na Polônia por Reprodução
Giovanna mora no Rio, enquanto Breno passa uma temporada em Belo Horizonte para se recuperar de uma lesão por Reprodução
Breno em campo por Reprodução
Breno em campo por Reprodução
Breno em campo por Reprodução
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano por Reprodução
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano por Reprodução
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano por Reprodução
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano por Reprodução
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano por Reprodução
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Giovanna Jacobina assumiu publicamente o namoro com Breno Fagundes nas redes sociais por Reprodução

Giovanna contou à revista Quem que conheceu o jogador durante um churrasco, por intermédio de um amigo em comum. O encontro aconteceu há dois meses, e o namoro começou cerca de um mês depois.

“Nos conhecemos há dois meses, por meio de um amigo nosso, Yan, em um churrasco da Copa, e estamos namorando há um mês. Intensos e vivendo”, declarou.

O casal mantém um relacionamento à distância. Enquanto Giovanna vive no Rio de Janeiro, Breno está em Belo Horizonte, onde passa uma temporada durante a recuperação de uma lesão. Segundo a ex-BBB, porém, os dois conseguem administrar a rotina entre as cidades.

“Ele mora em Belo Horizonte, mas está sempre pelo Rio. A gente consegue conciliar bem as agendas. Confesso que até gosto de sentir um pouco da adrenalina da saudade. Ele volta e meia faz uma surpresa e aparece aqui”, afirmou.

Breno Fagundes aparece em registros da Federação Bahiana de Futebol como atleta do Camaçari no Baianão Série B de 2026. Ele chegou ao clube em maio, segundo o Transfermakt. 

Tags:

Breno Fagundes

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