Amor à distância: saiba quem é o jogador de time baiano que conquistou ex-BBB irmã de Gracyanne Barbosa

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Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:35
A ex-BBB Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, tornou público o namoro com o jogador Breno Fagundes, atacante do Camaçari Futebol Clube, da Bahia. Aos 27 anos, ela publicou nesta quarta-feira (16) os primeiros registros do casal nas redes sociais.
Breno Fagundes Alves da Silva tem 33 anos, mede 1,89 metro e chegou ao Camaçari em maio deste ano. O atleta, que atua principalmente no ataque, construiu a carreira em equipes de diferentes estados e também teve uma passagem pelo futebol europeu.
Antes de defender o clube baiano, Breno vestiu as camisas de Minas Boca, Iraty, Bela Vista, Socorrense, Boquinhense, Vilavelhense e Ceilandense. Em 2020, integrou o elenco do Lubuszanin Trzcianka, da Polônia.
Ex-BBB assumiu romance à distância com atleta de time baiano
Giovanna contou à revista Quem que conheceu o jogador durante um churrasco, por intermédio de um amigo em comum. O encontro aconteceu há dois meses, e o namoro começou cerca de um mês depois.
“Nos conhecemos há dois meses, por meio de um amigo nosso, Yan, em um churrasco da Copa, e estamos namorando há um mês. Intensos e vivendo”, declarou.
O casal mantém um relacionamento à distância. Enquanto Giovanna vive no Rio de Janeiro, Breno está em Belo Horizonte, onde passa uma temporada durante a recuperação de uma lesão. Segundo a ex-BBB, porém, os dois conseguem administrar a rotina entre as cidades.
“Ele mora em Belo Horizonte, mas está sempre pelo Rio. A gente consegue conciliar bem as agendas. Confesso que até gosto de sentir um pouco da adrenalina da saudade. Ele volta e meia faz uma surpresa e aparece aqui”, afirmou.
Breno Fagundes aparece em registros da Federação Bahiana de Futebol como atleta do Camaçari no Baianão Série B de 2026. Ele chegou ao clube em maio, segundo o Transfermakt.