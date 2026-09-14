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Ana Marcela larga por último, busca virada e conquista ouro nos Jogos Sul-Americanos

Nadadora baiana liderou dobradinha do Brasil nos 10 km em águas abertas e garantiu vaga para o Pan de Lima-2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:39

Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista
Vivi Jungblut e Ana Marcela Crédito: Satiro Sodré/CBDA/Divulgação

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha começou os Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026 com uma escolha incomum: esperou todas as adversárias entrarem no Lago Sur para só então pular na água. A largada atrasada não impediu a campeã olímpica de conquistar o ouro nos 10 km em águas abertas.

Ana Marcela assumiu a liderança na quinta volta, após as argentinas Candela Giordanino e Romina Imwinkelried conduzirem a primeira metade da disputa. Viviane Jungblut terminou em segundo lugar e completou a dobradinha brasileira, enquanto Romina levou o bronze.

Além das medalhas, o resultado assegurou duas vagas ao Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2027.

Nadadora baiana saiu por último e venceu prova

Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação
Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação
Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação
Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação
Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação
Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação
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Ana Marcela Cunha celebrou mais uma conquista por Satiro Sodré/CBDA/Divulgação

A baiana explicou que a decisão de entrar depois das rivais teve relação com o traje usado na prova e com a tentativa de evitar o tumulto habitual do início da disputa.

“Quando a gente está de traje e pula de cabeça, às vezes é muito ruim, porque a água entra muito no traje. Em todas as minhas provas de 25km que eu saí de campeã mundial, eu sempre pulei de pé, né?”, afirmou.

“Termina que todo mundo ali na largada às vezes sai muito truncado, todo mundo se batendo. E eu tento procurar não ir muito para esse lado, acho que ter uma prova mais saudável, tranquila, com muita consciência. Acho que meu lado baiano aflora quando eu tenho uma competição. Eu sou muito tranquila, tenho muita paciência. Eu gosto muito de observar ali as meninas, então para mim é um momento que faz parte da prova. Pular depois… foi por pouco, né? A vitória veio, mas foi por pouquinho”, acrescentou Ana Marcela.

No masculino, o Brasil também subiu ao lugar mais alto do pódio. Matheus Melecchi liderou a prova a partir da segunda volta e ficou com o ouro. O equatoriano David Farinango foi prata, e o brasileiro Victor Moreno conquistou o bronze. Com isso, Brasil e Equador garantiram uma vaga cada em Lima-2027.

Tags:

ana Marcela Cunha

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