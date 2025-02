VEJA O VÍDEO

Ana Maria Braga comete gafe e confunde Daniele Hypolito com Daiane dos Santos

Apresentadora trocou as ex-ginastas enquanto parabenizava os aniversariantes do dia

Ana Maria Braga cometeu uma gafe durante o Mais Você, da TV Globo, nesta segunda-feira (10) e confundiu as ex-ginastas Daniele Hypolito com Daiane dos Santos. O momento aconteceu enquanto a apresentadora parabenizava os aniversariantes do dia no programa. “Daiane dos Santos. Hoje tem festa lá no BBB”, disse.>