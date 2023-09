Ana Sátila fica em 5° no Mundial de Canoagem Slalom e garante vaga em Paris-2024

Ana Sátila confirmou vaga em Paris-2024. Crédito: Jack Ledwith/Reprodução/Instagram @anasatila_vargas

Ana Sátila conquistou nesta sexta-feira (22) sua quarta vaga seguida para uma Olimpíada. Aos 27 anos, a atleta brasileira terminou na quinta colocação do Mundial de Canoagem Slalom, disputado em Londres, e está garantida para Paris-2024 no C1. Ela comemorou novo feito.



"Oi gente, acabei de disputar a final da canoagem feminino aqui em Londres e terminei na quinta posição. Claro que queria mais, trabalhei muito para estar no topo deste Campeonato Mundial, mas fiz meu melhor, tudo o que podia, fiquei contente com o resultado e estou muito feliz de ter conseguido a vaga olímpica para o Brasil. Queria agradecer a todos pela torcida e pelo apoio. Grande beijo", afirmou a atleta logo depois de deixar a água.

A vaga já havia vindo um pouco antes da decisão. Mesmo cometendo um erro na semifinal, ela garantiu a 10ª e última posição nas semifinais e garantiu o país em Paris. Na final do C1, em Lee Valley, cometeu uma penalidade de dois pontos que custou a briga pelo tricampeonato. Mas fechou com a quinta posição e ficou com a vaga nominal.

O tempo final da brasileira foi de 115s77. As atletas britânicas Mallory Franklin, com 108s05 e Kimberley Woods, com 108s47, levaram ouro e prata, respectivamente. O bronze terminou com a australiana Jessika Fox, com 108s94.