SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti aprova atuação da Seleção, mas não descarta volta ao esquema com quatro atacantes

Técnico destacou a evolução do Brasil na vitória por 4x2 sobre a Austrália, mas afirmou que a equipe seguirá trabalhando com as duas possibilidades de formação

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:38

Austrália 2x4 Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Após iniciar o ciclo para a Copa do Mundo com um frustrante empate em 1x1 contra a Austrália, a Seleção conseguiu dar uma resposta diante do mesmo adversário e venceu por 4x2, em Brisbane, na manhã desta terça-feira (29), com uma atuação bem mais consistente. Apesar de algumas ressalvas, o técnico Carlo Ancelotti aprovou o desempenho da equipe.

“Foi um bom jogo, tivemos dificuldade, mas também mostramos boa qualidade de jogo. Eles buscaram boas qualidades de jogo. É verdade que tivemos dificuldade no jogo. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo de jogo. Mas, na segunda parte, acho que a equipe reagiu bem, um fantástico gol, o terceiro, com uma fantástica combinação. Estamos contentes”, analisou o treinador em coletiva após a partida.

Veja como foi a vitória do Brasil sobre a Austrália 1 de 21

Um dos principais fatores que podem explicar a melhora no desempenho da equipe foi a mudança de esquema. Se no primeiro jogo contra os australianos Ancelotti escalou o Brasil com quatro atacantes e dois jogadores no meio de campo, no segundo, optou por três homens no setor e três atacantes. Apesar da evolução apresentada pela equipe, o treinador ressaltou que o sistema com quatro jogadores mais avançados ainda pode voltar a ser utilizado.

“Não sei se funcionou melhor. Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores com que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse sistema. É verdade que, agora, neste momento, não temos muita produção de jovens meio-campistas. Por isso, Breno Bidon, Bontempo, que jogou hoje, vamos olhar para eles e ver se outros jovens podem mostrar sua qualidade no meio de campo. A linha é muito clara, vamos seguir as duas linhas: o sistema com os quatro na frente e o sistema com os três meio-campistas”, explicou Ancelotti.

Se o treinador promoveu sete mudanças no time titular em relação ao primeiro confronto com a Austrália, a expectativa é de que o Brasil tenha novas alterações no último compromisso desta Data Fifa, contra a Índia, neste sábado (3), às 11h, em Calcutá. Além da possível saída de Raphinha, que deixou o campo sentindo a coxa no intervalo, Ancelotti já confirmou uma mudança no gol da Seleção.

“Morisco vai jogar o próximo jogo. Era uma oportunidade para o Otávio, me pareceu tranquilo. No primeiro gol, poderia ser um erro ou uma falta, não sei. Eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança”, avaliou o treinador.

Projetando o duelo contra a Índia, Ancelotti espera uma boa atuação da Seleção e quer ver os jovens que receberem uma oportunidade aproveitarem o momento para mostrar que podem continuar fazendo parte do ciclo da equipe.