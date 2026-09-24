Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ancelotti aprova nova regra para estrangeiros no Brasil e destaca oportunidade para jovens

Técnico da Seleção Brasileira vê redução gradual do limite como medida positiva para ampliar o espaço dos jogadores brasileiros no Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:24

Ancelotti acerta renovação até 2030
Ancelotti, técnico da Seleção Brasileria Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti aprovou a redução gradual do limite de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro e destacou o impacto que a mudança pode ter na formação de novos talentos. O técnico da Seleção Brasileira afirmou que a medida, que começa a valer em 2027, pode ampliar o espaço para atletas do País no Campeonato Brasileiro.

“A redução dos estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade para o talento brasileiro”, afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), em Townsville, na Austrália, onde o Brasil se prepara para enfrentar a seleção local em amistoso.

O italiano também ressaltou a importância de os jovens ganharem mais espaço e minutos em campo durante a disputa do Campeonato Brasileiro. “Ter muito mais oportunidades de ter minutos no Campeonato Brasileiro. Reduzir ano a ano é uma coisa muito positiva para o futebol”, completou.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Como será a redução de estrangeiros?

A mudança foi aprovada pela CBF em conjunto com os clubes das Séries A e B e terá aplicação gradual a partir de 2027. Atualmente, cada equipe pode relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida.

No próximo ano, o limite cairá para oito atletas. Em 2028, serão permitidos sete. A quantidade será reduzida novamente para seis em 2029 e chegará a cinco a partir de 2030. A decisão foi tomada em reunião dos clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro na segunda-feira (21).

Leia mais

Imagem - Bets notificam clubes da possível rescisão de contratos e preparam ação judicial contra governo

Bets notificam clubes da possível rescisão de contratos e preparam ação judicial contra governo

Imagem - Clubes procuram governo e discutem programa para renegociar dívidas em meio à crise das bets

Clubes procuram governo e discutem programa para renegociar dívidas em meio à crise das bets

Imagem - Austrália x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Austrália x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ancelotti participou das discussões

O técnico da Seleção Brasileira também teve participação nas discussões que levaram à mudança da regra. A preocupação com a formação de novos jogadores brasileiros esteve entre os principais pontos debatidos durante o processo.

A ideia é que a redução progressiva do número de estrangeiros aumente o espaço disponível para atletas brasileiros e, consequentemente, possibilite que mais jovens tenham oportunidades no futebol nacional.

Próximos jogos da Seleção

Ancelotti terá pela frente uma sequência de amistosos durante a Data Fifa. O Brasil enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25), em Townsville, e volta a enfrentar os australianos na terça-feira (29), em Brisbane.

Depois dos dois compromissos, a Seleção Brasileira encara a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá. As três partidas fazem parte da preparação da equipe para o próximo ciclo.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

Mais recentes

Imagem - Bets notificam clubes da possível rescisão de contratos e preparam ação judicial contra governo

Bets notificam clubes da possível rescisão de contratos e preparam ação judicial contra governo
Imagem - Clubes procuram governo e discutem programa para renegociar dívidas em meio à crise das bets

Clubes procuram governo e discutem programa para renegociar dívidas em meio à crise das bets
Imagem - ‘Falta de respeito’: jogadores da Seleção Brasileira são criticados por reação em cerimônia na Austrália

‘Falta de respeito’: jogadores da Seleção Brasileira são criticados por reação em cerimônia na Austrália