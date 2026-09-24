MUDANÇA NO BRASILEIRÃO

Ancelotti aprova nova regra para estrangeiros no Brasil e destaca oportunidade para jovens

Técnico da Seleção Brasileira vê redução gradual do limite como medida positiva para ampliar o espaço dos jogadores brasileiros no Campeonato Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:24

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileria Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti aprovou a redução gradual do limite de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro e destacou o impacto que a mudança pode ter na formação de novos talentos. O técnico da Seleção Brasileira afirmou que a medida, que começa a valer em 2027, pode ampliar o espaço para atletas do País no Campeonato Brasileiro.

“A redução dos estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade para o talento brasileiro”, afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), em Townsville, na Austrália, onde o Brasil se prepara para enfrentar a seleção local em amistoso.

O italiano também ressaltou a importância de os jovens ganharem mais espaço e minutos em campo durante a disputa do Campeonato Brasileiro. “Ter muito mais oportunidades de ter minutos no Campeonato Brasileiro. Reduzir ano a ano é uma coisa muito positiva para o futebol”, completou.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

Como será a redução de estrangeiros?

A mudança foi aprovada pela CBF em conjunto com os clubes das Séries A e B e terá aplicação gradual a partir de 2027. Atualmente, cada equipe pode relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida.

No próximo ano, o limite cairá para oito atletas. Em 2028, serão permitidos sete. A quantidade será reduzida novamente para seis em 2029 e chegará a cinco a partir de 2030. A decisão foi tomada em reunião dos clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro na segunda-feira (21).

Ancelotti participou das discussões

O técnico da Seleção Brasileira também teve participação nas discussões que levaram à mudança da regra. A preocupação com a formação de novos jogadores brasileiros esteve entre os principais pontos debatidos durante o processo.

A ideia é que a redução progressiva do número de estrangeiros aumente o espaço disponível para atletas brasileiros e, consequentemente, possibilite que mais jovens tenham oportunidades no futebol nacional.

Próximos jogos da Seleção

Ancelotti terá pela frente uma sequência de amistosos durante a Data Fifa. O Brasil enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25), em Townsville, e volta a enfrentar os australianos na terça-feira (29), em Brisbane.