Ancelotti concorda com Mourinho que 'só um louco deixaria o Real Madrid'

José Mourinho, técnico da Roma, disse há uma semana, em entrevista à rádio italiana RAI, que 'só um louco deixaria o Real Madrid', ao expor sua opinião sobre a possível saída de Carlo Ancelotti do time merengue para comandar a seleção brasileira. Tal afirmação foi reiterada pelo próprio Ancelotti ao canal Dsports, antes do duelo desta quarta-feira (29), contra o Napoli, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



"É a opinião dele, mas estou bastante de acordo com isto", afirmou o treinador italiano. "Me encontro muito bem no Real Madrid e veremos o que acontece no futuro. Não tenho nenhuma pressa, estou muito contente, muito focado nas partidas que temos que jogar, e vou tentar fazer o melhor", completou, mais uma vez esquivando-se do assunto.