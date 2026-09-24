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Ancelotti confirma quatro atacantes e estreia de zagueiro em time titular para amistoso contra a Austrália

Treinador italiano confirmou a equipe que enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:03

Atacantes foram confirmados no time titular da Seleção Brasileira
Atacantes foram confirmados no time titular da Seleção Brasileira Crédito: CBF

A Seleção Brasileira terá um quarteto ofensivo formado por Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha no amistoso contra a Austrália, nesta sexta-feira (25). A formação foi confirmada por Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva realizada em Townsville, onde o Brasil fará a primeira partida desta Data Fifa.

A escalação definida pelo técnico italiano tem Hugo Souza no gol e uma linha defensiva formada por Matheusinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos. No meio-campo, Danilo e Bruno Guimarães serão os responsáveis pela faixa central antes da formação mais ofensiva escolhida por Ancelotti.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com quatro atacantes, o treinador terá Vini Jr. e Raphinha pelos lados, enquanto Endrick e Estêvão completam as opções mais avançadas. A partida também representa uma nova oportunidade para Estêvão entre os titulares desde a chegada de Ancelotti ao comando da Seleção.

O confronto em Townsville marca o início de uma sequência de três amistosos do Brasil nesta chamada Super Data Fifa. Depois da Austrália, a equipe volta a enfrentar os australianos no dia 29, desta vez em Brisbane.

A programação termina em 3 de outubro, quando a Seleção Brasileira encara a Índia em Calcutá. A sequência de partidas será utilizada por Ancelotti para dar continuidade ao trabalho com a equipe e observar jogadores mais jovens incorporados ao grupo.

Para o treinador, a etapa representa a continuidade do trabalho desenvolvido com a Seleção, mas também abre espaço para novos nomes e diferentes combinações dentro da equipe. O primeiro teste será contra a Austrália, às 7h (de Brasília) desta sexta-feira, em Townsville.

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Tags:

Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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