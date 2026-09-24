FUTEBOL

Ancelotti confirma quatro atacantes e estreia de zagueiro em time titular para amistoso contra a Austrália

Treinador italiano confirmou a equipe que enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25)

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:03

Atacantes foram confirmados no time titular da Seleção Brasileira Crédito: CBF

A Seleção Brasileira terá um quarteto ofensivo formado por Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha no amistoso contra a Austrália, nesta sexta-feira (25). A formação foi confirmada por Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva realizada em Townsville, onde o Brasil fará a primeira partida desta Data Fifa.

A escalação definida pelo técnico italiano tem Hugo Souza no gol e uma linha defensiva formada por Matheusinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos. No meio-campo, Danilo e Bruno Guimarães serão os responsáveis pela faixa central antes da formação mais ofensiva escolhida por Ancelotti.

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Com quatro atacantes, o treinador terá Vini Jr. e Raphinha pelos lados, enquanto Endrick e Estêvão completam as opções mais avançadas. A partida também representa uma nova oportunidade para Estêvão entre os titulares desde a chegada de Ancelotti ao comando da Seleção.

O confronto em Townsville marca o início de uma sequência de três amistosos do Brasil nesta chamada Super Data Fifa. Depois da Austrália, a equipe volta a enfrentar os australianos no dia 29, desta vez em Brisbane.

A programação termina em 3 de outubro, quando a Seleção Brasileira encara a Índia em Calcutá. A sequência de partidas será utilizada por Ancelotti para dar continuidade ao trabalho com a equipe e observar jogadores mais jovens incorporados ao grupo.