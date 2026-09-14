Ancelotti confirma que Neymar não voltará à Seleção e elogia craque: 'Jogador irrepetível'

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Carol Neves
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:46
O treinador Carlo Ancelotti defendeu a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, decisão que provocou questionamentos entre torcedores durante a preparação da Seleção Brasileira para o torneio.
O atacante do Santos foi alvo de críticas pela falta de intensidade e por ter participado pouco do ciclo que antecedeu o Mundial. Apesar da controvérsia, Ancelotti afirmou que a qualidade apresentada pelo camisa 10 ao longo da carreira justificava sua presença na competição.
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O técnico relembrou que Neymar não vai voltar a jogar pela Seleção Canarinho. “Ele merecia estar por sua qualidade. (...) O Neymar já confirmou que não quer voltar à seleção. (...) O Neymar não se pode substituir porque foi um talento extraordinário e único. Então, um jogador irrepetível”, declarou para a CNN neste domingo (13).
Na Copa do Mundo de 2026, Neymar marcou o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. O atacante entrou durante a partida e converteu um pênalti nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a eliminação da Seleção. Após o jogo, indicou que aquela havia sido sua despedida da equipe nacional.