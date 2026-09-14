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Ancelotti confirma que Neymar não voltará à Seleção e elogia craque: 'Jogador irrepetível'

Treinador defendeu convocação do camisa 10 para a Copa do Mundo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:46

Ancelotti e Neymar
Ancelotti e Neymar Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O treinador Carlo Ancelotti defendeu a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, decisão que provocou questionamentos entre torcedores durante a preparação da Seleção Brasileira para o torneio.

O atacante do Santos foi alvo de críticas pela falta de intensidade e por ter participado pouco do ciclo que antecedeu o Mundial. Apesar da controvérsia, Ancelotti afirmou que a qualidade apresentada pelo camisa 10 ao longo da carreira justificava sua presença na competição.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
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Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução

O técnico relembrou que Neymar não vai voltar a jogar pela Seleção Canarinho. “Ele merecia estar por sua qualidade. (...) O Neymar já confirmou que não quer voltar à seleção. (...) O Neymar não se pode substituir porque foi um talento extraordinário e único. Então, um jogador irrepetível”, declarou para a CNN neste domingo (13). 

Na Copa do Mundo de 2026, Neymar marcou o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. O atacante entrou durante a partida e converteu um pênalti nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a eliminação da Seleção. Após o jogo, indicou que aquela havia sido sua despedida da equipe nacional. 

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