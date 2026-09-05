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Ancelotti confirma três nomes que estarão fora da próxima convocação da Seleção Brasileira

Italiano inicia novo ciclo de olho na Copa de 2030 e deve apostar em jogadores mais jovens; Rodrygo e Éder Militão também serão desfalques por lesão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:03

Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia
Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia Crédito: Reprodução/FIFA

A Seleção Brasileira vai iniciar oficialmente um novo ciclo na próxima quarta-feira (9), quando Carlo Ancelotti anunciará a primeira convocação após a Copa do Mundo de 2026. A lista já terá ausências importantes, entre elas Neymar, Casemiro e Danilo.

Os três jogadores tiveram o fim de ciclo indicado pelo treinador italiano após a eliminação do Brasil no Mundial. A intenção de Ancelotti é renovar o elenco pensando na trajetória até a Copa do Mundo de 2030, mantendo parte da base que disputou o último torneio, mas abrindo mais espaço para jogadores jovens.

Ancelotti

Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Reprodução
Ancelotti por Divulgação/CBF
Ancelotti por Divulgação/CBF
Carlo Ancelotti é casado com Mariann Barrena McClay, empresária canadense por Divulgação
Carlo Ancelotti, durante apresentação com treinador da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti explicou ausência de Neymar em convocação por Reprodução/CBF
Italiano Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação à frente do Brasil por Reprodução/CBF
Chegada de Ancelotti ao Rio por Rafael Ribeiro/CBF
Chegada de Ancelotti ao Rio por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Carlo Ancelotti por Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti vai assumir o comando da Seleção por Fabrizio Romano/Reprodução
Ancelotti durante despedida no Santiago Bernabeu, em Madrid por Reprodução/X/Real Madrid
Jorge Jesus e Carlo Ancelotti por Al-Hilal/Divulgação e Real Madrid/Divulgação
Ancelotti em entrevista coletiva do Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti pregou "jogo perfeito" do Real Madrid contra o Bayern por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti relacionou 22 jogadores para partida contra o City por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti respondeu Pep Gardiola sobre calendário do Real Madrid e Manchester City por Real Madrid/Divulgação
Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid por Divulgação / Real Madrid
Carlo Ancelotti no comando de treino do Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Carlo Ancelotti evitou falar de renovação com Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o ano que vem por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti virou alvo de apuração do MP espanhol por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 por Real Madrid/Divulgação
Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2024 por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti disse que data limite da CBF 'é uma bobagem' por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti ainda é o plano principal da CBF por Real Madrid/Divulgação
Ancelotti no comando de treino no Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
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Ancelotti por Divulgação/CBF

"Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos", afirmou Ancelotti ao ge em julho.

Além de Neymar, Casemiro e Danilo, outros dois nomes importantes não estarão entre os 26 convocados. Rodrygo e Éder Militão seguem se recuperando de lesões.

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Rodrygo sofreu uma ruptura de ligamento e de menisco no joelho direito e está em processo de retorno aos gramados. Militão, por sua vez, se recupera de uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda e já realiza exercícios na academia.

Nova geração de olho em 2030

A convocação marcará o início da preparação brasileira para a próxima Copa do Mundo. Após o Mundial de 2026, Ancelotti decidiu reduzir a presença de atletas acima dos 30 anos e iniciar uma renovação gradual do grupo.

A lista será anunciada na quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Os convocados disputarão dois amistosos contra a Austrália ainda em setembro. O primeiro será no dia 25, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

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