FUTEBOL

Ancelotti confirma três nomes que estarão fora da próxima convocação da Seleção Brasileira

Italiano inicia novo ciclo de olho na Copa de 2030 e deve apostar em jogadores mais jovens; Rodrygo e Éder Militão também serão desfalques por lesão

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:03

Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia Crédito: Reprodução/FIFA

A Seleção Brasileira vai iniciar oficialmente um novo ciclo na próxima quarta-feira (9), quando Carlo Ancelotti anunciará a primeira convocação após a Copa do Mundo de 2026. A lista já terá ausências importantes, entre elas Neymar, Casemiro e Danilo.

Os três jogadores tiveram o fim de ciclo indicado pelo treinador italiano após a eliminação do Brasil no Mundial. A intenção de Ancelotti é renovar o elenco pensando na trajetória até a Copa do Mundo de 2030, mantendo parte da base que disputou o último torneio, mas abrindo mais espaço para jogadores jovens.

Ancelotti 1 de 31

"Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos", afirmou Ancelotti ao ge em julho.

Além de Neymar, Casemiro e Danilo, outros dois nomes importantes não estarão entre os 26 convocados. Rodrygo e Éder Militão seguem se recuperando de lesões.

Rodrygo sofreu uma ruptura de ligamento e de menisco no joelho direito e está em processo de retorno aos gramados. Militão, por sua vez, se recupera de uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda e já realiza exercícios na academia.

Nova geração de olho em 2030

A convocação marcará o início da preparação brasileira para a próxima Copa do Mundo. Após o Mundial de 2026, Ancelotti decidiu reduzir a presença de atletas acima dos 30 anos e iniciar uma renovação gradual do grupo.

A lista será anunciada na quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.