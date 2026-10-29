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Ancelotti convoca Seleção com estreantes para jogos contra Japão e Singapura; veja a lista

Jonathan Jesus, Marlon Gomes, André Luiz, Alisson Santana e Allan estão entre as novidades da última lista de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15:33

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira (29), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os 26 convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão em 14 de novembro, um sábado, às 7h15, e contra Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão no Estádio Nacional de Singapura, que tem capacidade para 55 mil pessoas.

Veja os convocados por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura

Bento (Al-Nassr)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro Morisco (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Lucas Perri (Torino) por Divulgação/Torino
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos por Divulgação/Zenit
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
"Temos que fazer ajustes rápidos", afirmou Gabriel Magalhães em entrevista coletiva por Rafael Ribeiro/CBF
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
Arthur Dias (Athletico-PR) por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jonathan Jesus (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo
João Gomes por Reproduçao
André Luiz (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag Corinthians
Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United por Divulgação/Manchester United
Danilo Santos foi convocado e jogará a Copa do Mundo por Rafael Ribeiro/CBF
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) por Divulgação/Shakhtar
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) por Divulgação/Shakhtar
Bruno Guimarães por Fifa
Gabriel Bontempo (Santos) por Raul Baretta/Santos FC
Allan (Manchester City) por Divulgação/Manchester City
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Rayan (Bournmouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick (Real Madrid)  por The Getty Images
Estevão (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
1 de 26
Bento (Al-Nassr)  por Reprodução/Redes Sociais

A base do grupo segue com nomes consolidados, como Vini Jr., Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Estêvão e Endrick, mas a convocação traz novidades. O zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, os meio-campistas Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e André, do Corinthians, e os atacantes Allan, do Manchester City, e Alisson Santana, também do Shakhtar, foram chamados pela primeira vez.

Além dos cinco estreantes, Ancelotti manteve jovens que já estavam na última lista: o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, o zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, o lateral Jair, do Nottingham Forest, o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, e o meia Gabriel Bontempo, do Santos. As escolhas reforçam a aposta do treinador na renovação do elenco, de olho na Copa do Mundo de 2030.

A lista também tem ausências por lesão. O atacante João Pedro, do Chelsea, está machucado, e Martinelli, do Fluminense, vai passar por uma artroscopia e não joga mais em 2026. Já o lateral Wesley, da Roma, cortado da última convocação por problemas físicos, está de volta.

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O calendário do futebol brasileiro pesou nas escolhas. Flamengo e Palmeiras, envolvidos na reta final do Brasileirão e de outras competições, não tiveram jogadores convocados. Os clubes chegaram a pedir à CBF que seus atletas fossem poupados neste momento decisivo da temporada.

A previsão é de que a delegação volte ao Brasil em 19 de novembro, antevéspera da 36ª rodada. Entre os clubes brasileiros, cada um tem apenas um representante: Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro e Santos.

Esta é a segunda convocação de Ancelotti depois da Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final. Na Data Fifa anterior, a Seleção empatou por 1x1 e venceu por 4x2 a Austrália, além de golear a Índia por 4x0.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Convocação

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