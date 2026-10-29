RENOVAÇÃO

Ancelotti convoca Seleção com estreantes para jogos contra Japão e Singapura; veja a lista

Jonathan Jesus, Marlon Gomes, André Luiz, Alisson Santana e Allan estão entre as novidades da última lista de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15:33

Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira (29), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os 26 convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão em 14 de novembro, um sábado, às 7h15, e contra Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão no Estádio Nacional de Singapura, que tem capacidade para 55 mil pessoas.

Veja os convocados por Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura 1 de 26

A base do grupo segue com nomes consolidados, como Vini Jr., Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Estêvão e Endrick, mas a convocação traz novidades. O zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, os meio-campistas Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e André, do Corinthians, e os atacantes Allan, do Manchester City, e Alisson Santana, também do Shakhtar, foram chamados pela primeira vez.

Além dos cinco estreantes, Ancelotti manteve jovens que já estavam na última lista: o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, o zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, o lateral Jair, do Nottingham Forest, o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, e o meia Gabriel Bontempo, do Santos. As escolhas reforçam a aposta do treinador na renovação do elenco, de olho na Copa do Mundo de 2030.

A lista também tem ausências por lesão. O atacante João Pedro, do Chelsea, está machucado, e Martinelli, do Fluminense, vai passar por uma artroscopia e não joga mais em 2026. Já o lateral Wesley, da Roma, cortado da última convocação por problemas físicos, está de volta.

O calendário do futebol brasileiro pesou nas escolhas. Flamengo e Palmeiras, envolvidos na reta final do Brasileirão e de outras competições, não tiveram jogadores convocados. Os clubes chegaram a pedir à CBF que seus atletas fossem poupados neste momento decisivo da temporada.

A previsão é de que a delegação volte ao Brasil em 19 de novembro, antevéspera da 36ª rodada. Entre os clubes brasileiros, cada um tem apenas um representante: Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro e Santos.