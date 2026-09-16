NOVIDADE NA AMARELINHA

Ancelotti convoca volante de gigante da Série A para a Seleção após corte de atacante

Meio-campista ganha a primeira oportunidade na equipe principal após corte de João Pedro, do Chelsea, por lesão

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:04

Martinelli em ação pelo Fluminense Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O volante Martinelli, do Fluminense, recebeu nesta quarta-feira (16) a primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. O jogador de 24 anos foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia e ocupará a vaga deixada por João Pedro, do Chelsea, cortado por causa de uma lesão.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Martinelli vinha se destacando pelo clube carioca e agora terá a oportunidade de integrar o elenco brasileiro pela primeira vez. Na atual temporada, o volante acumula quatro assistências e um gol em 37 jogos. A convocação também marca o retorno de um jogador do Tricolor à Seleção principal após dois anos.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

João Pedro, por sua vez, foi retirado da lista de Ancelotti após sofrer uma lesão no joelho durante a partida do Chelsea contra o Hull City, no último sábado (12). Mesmo sentindo dores, o atacante permaneceu em campo até o fim do confronto. Sem o atacante da equipe inglesa, o treinador ainda conta com Endrick, Vini Jr., Estêvão, Pedro, Samuel Lino, Rayan e Raphainha como opções para o setor ofensivo.

A entrada de Martinelli acontece justamente em uma convocação marcada pela renovação. Ancelotti chamou inicialmente 26 jogadores para os primeiros compromissos da Seleção depois do Mundial e incluiu oito atletas que ainda não haviam defendido a equipe principal, com o atleta do Flu, são nove estreantes. O treinador afirmou que pretende observar novos nomes pensando na formação do grupo que seguirá no ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

O novo ciclo do Brasil começa em setembro, com dois confrontos diante da Austrália. O primeiro será no dia 25, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane.