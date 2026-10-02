FUTEBOL

Ancelotti lidera ranking de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo; veja o valor

Klopp e Pochettino aparecem na sequência da lista que reúne os dez maiores salários anuais

Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:56

Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O italiano Carlo Ancelotti aparece no topo de um ranking dos técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Segundo levantamento publicado pelo jornal alemão Bild, o treinador da Seleção Brasileira recebe € 10 milhões por ano da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), valor equivalente a cerca de R$ 58 milhões.

Ancelotti assumiu o comando do Brasil em junho de 2025. Antes da Copa do Mundo de 2026, o técnico italiano renovou o vínculo com a CBF e passou a ter contrato até o Mundial de 2030.

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O segundo maior salário da lista é o de Jürgen Klopp, que comanda a Alemanha. O alemão recebe € 7 milhões anuais. Na sequência aparece Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, com vencimentos de € 6,8 milhões por ano.

O ranking elaborado pelo Bild reúne treinadores de dez seleções. Entre eles também estão Thomas Tuchel, da Inglaterra, Luís de la Fuente, da Espanha, e Jorge Jesus, de Portugal.

O levantamento considera os vencimentos anuais dos treinadores, segundo os valores divulgados pelo jornal alemão. Os salários podem não representar o valor total recebido pelos profissionais, caso existam bônus ou outras remunerações previstas nos contratos.

Veja o top-10 abaixo:

1. Carlo Ancelotti — Brasil: € 10 milhões

2. Jürgen Klopp — Alemanha: € 7 milhões

3. Mauricio Pochettino — Estados Unidos: € 6,8 milhões

4. Thomas Tuchel — Inglaterra: € 6 milhões

5. Luís de la Fuente — Espanha: € 5 milhões

6. Jorge Jesus — Portugal: € 4 milhões

7. Zinedine Zidane — França: € 3,6 milhões

8. Xavi — Holanda: € 3 milhões

9. Lionel Scaloni — Argentina: € 2,3 milhões