PENSANDO LÁ NA FRENTE

Ancelotti minimiza empate da Seleção contra a Austrália e pede paciência: ‘A equipe vai estar preparada’

Técnico ressaltou que os amistosos servem para testar jogadores e dar minutos aos atletas menos utilizados neste início de ciclo

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:58

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O início do ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030 não foi dos mais animadores. Com uma atuação abaixo das expectativas, a equipe empatou em 1x1 com a Austrália na manhã desta sexta-feira (25), em Townsville, após sair atrás no placar e buscar a igualdade com Rayan nos acréscimos. Apesar do resultado e do desempenho frustrantes, o técnico Carlo Ancelotti minimizou o saldo da partida e pediu paciência ao torcedor brasileiro.

“Tanto não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que a equipe podia ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo. É verdade que, depois que levamos o gol, a equipe reagiu. Foi um empate merecido no final. Temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer, dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir na frente porque era um teste e também o próximo vai ser outro teste”, disse o treinador em coletiva após a partida.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

Ao falar sobre o momento da Seleção após a Copa do Mundo, Ancelotti ressaltou que não considera este exatamente o início de um novo ciclo, mas a continuidade do trabalho que começou no ano passado. Segundo o treinador, a prioridade agora é dar espaço e minutos aos jogadores mais jovens e menos utilizados, enquanto a equipe se prepara para as próximas competições oficiais, a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

“Não é um inicio de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que tem potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente e quando tivermos competições oficiais a equipe vai estar preparada. Não foi nem positivo nem negativo. Houve algumas coisas boas, verdade que tivemos oportunidades de abrir o placar, faltou um pouco de acerto no ultimo terço, a equipe lutou até o final, não queria perder e não perdeu”, analisou o treinador.

Analisando o jogo e o adversário, Ancelotti enalteceu a partida da Seleção Australiana e voltou a bater na tecla da baixa efetividade do Brasil como um dos motivos para o time não ter conquistado a vitória. A Seleção terminou a partida com 65% de posse de bola e 16 finalizações, com cinco delas indo em direção ao gol.

“Eles se defenderam muito bem. Eles estão acostumados a defender muito bem. Eles usam o contra-ataque. Nós estávamos bem posicionados. Não cedemos contra-ataques. Sofremos o gol em uma bola parada, mas isso pode acontecer porque ele [Irankunda] bateu muito bem”, avaliou o treinador.

“Acho que a Austrália é um bom time. Não tem mais times fáceis no futebol moderno, todos são difíceis, complicados. Temos que lutar. Acho que podíamos ganhar porque tivemos as oportunidades, mas a Austrália fez um ótimo trabalho hoje”, acrescentou.

Ancelotti confirma mudanças para próximo jogo

A Seleção Brasileira volta a enfrentar a Austrália na terça-feira (29), novamente às 7h, mas desta vez em Brisbane. Ancelotti não deu muitos detalhes sobre a escalação, mas confirmou que fará algumas mudanças.

“Sim, a equipe vai mudar um pouco, não muito, mas um pouco. Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros jogadores”, garantiu.