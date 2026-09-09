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Ancelotti promove reformulação na Seleção Brasileira em primeira convocação após a Copa do Mundo

Ancelotti inicia renovação na Seleção com novidades e ausências de peso

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:38

Carlo Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 primeiros convocados para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Como esperado, a relação conta com novidades e também com a ausência de jogadores que tiveram papel importante na última caminhada até o Mundial, marcando o início de um processo de renovação da Seleção Brasileira.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026 1 de 26

As mudanças começam no gol, com os três goleiros chamados sendo jogadores que atuam no futebol brasileiro e que não foram convocados para a Copa do Mundo de 2026: Hugo Souza, do Corinthians, Otávio, do Cruzeiro, e Pedro Morisco, do Coritiba.

Na defesa, Ancelotti optou por uma mescla entre nomes consolidados do último ciclo e novidades. Gabriel Magalhães, do Arsenal, Douglas Santos, do Zenit, Marquinhos, do PSG, e Wesley, da Roma, voltaram a ser convocados. Já Arthur Dias, do Athletico-PR, Mauro Júnior, do PSV, Jair, do Nottingham Forest, e Vitor Reis, do Manchester City, são novidades na lista.

No meio-campo, além de Bruno Guimarães, do Arsenal, e Danilo, do Botafogo, que foram convocados para o Mundial, os demais nomes são novidades ou estão retornando à Seleção depois de um longo período. É o caso dos jovens Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos, além de Andrey Santos, do Manchester United, e Douglas Luiz, da Juventus.

O ataque foi o setor com menos novidades. Rayan, do Bournemouth, Raphinha, do Barcelona, Vini Jr., do Real Madrid, e Endrick, também do Real Madrid, estiveram entre os convocados para a Copa do Mundo e voltaram a ser chamados. Estêvão, do Chelsea, e João Pedro, também do clube inglês, não foram ao Mundial, mas vinham sendo convocados com frequência pelo técnico italiano. As maiores surpresas no setor ofensivo ficaram por conta de Pedro e Samuel Lino, do Flamengo.

A lista deixou de fora nomes importantes que estiveram com Ancelotti no último ciclo. Neymar, Casemiro, Martinelli, Léo Pereira, Matheus Cunha, Fabinho, Luiz Henrique, Alex Sandro, Bremer, Ibañez, Éderson, Igor Thiago, Alisson e Weverton, todos convocados para a Copa do Mundo, ficaram fora da primeira relação do treinador após o Mundial.

Brasil terá três amistosos no início do ciclo

A primeira Data Fifa do novo ciclo terá três partidas. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes e, na sequência, terá um confronto inédito contra a Índia. O primeiro duelo será disputado em 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, brasileiros e australianos voltarão a se enfrentar, desta vez em Brisbane.