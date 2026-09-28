Ancelotti responde às críticas após empate do Brasil e manda recado antes de novo jogo com a Austrália

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Pedro Carreiro
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:27
O início do novo ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030 não foi dos mais animadores. Na última sexta-feira (25), o Brasil ficou no empate por 1x1 com a Austrália, em uma atuação que aumentou os questionamentos sobre o trabalho de Carlo Ancelotti. Às vésperas do segundo amistoso contra os australianos, o treinador afirmou que as críticas não interferem em seus planos para a Seleção. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29), às 7h, em Brisbane.
“A crítica sempre existiu e vai existir. Não afeta a ideia que tenho para o futuro dessa seleção. A crítica afeta zero o que penso do futuro”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no teatro na cidade de Brisbane nesta segunda-feira (28).
Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
Ancelotti também rechaçou a pressão por resultados imediatos e destacou que o momento é de construção de uma nova geração e pediu paciência com os jogadores que estão sendo observados no processo de renovação da Seleção.
“A prioridade agora é construir uma nova geração que possa acompanhar o Brasil para a Copa América e para a Copa do Mundo. Pode ser que hoje os 26 convocados não sejam os melhores absolutos, mas faz parte do processo. Nossa função é acompanhar os atletas de perto”, iniciou.
O italiano reconheceu, porém, que a expectativa em torno da Seleção Brasileira é naturalmente alta e afirmou que a equipe precisa trabalhar para voltar a ser protagonista.
“Estamos trabalhando para a Seleção ser protagonista. A expectativa de ser treinador da Seleção é muito alta, aqui tem que ganhar a Copa. Não lembro um ano que a expectativa não fosse alta na minha carreira. Tem que ser sempre alta e dar o máximo para nosso trabalho”, acrescentou.
Depois do empate por 1x1 no primeiro amistoso, Ancelotti fará sete mudanças na escalação titular da Seleção para o novo confronto com a Austrália. A principal alteração será no meio-campo, que ganhará mais um jogador, com a equipe passando a atuar no 4-3-3.
Gabriel Bontempo será uma das novidades e reforçará o setor ao lado de Bruno Guimarães e Danilo. No ataque, Rayan aparecerá ao lado de Vinícius Júnior e Raphinha, que será utilizado como centroavante.
“Controlar as transições é muito importante. A Austrália não teve oportunidade de fazer contra-ataque com a gente com quatro atacantes. Às vezes com três temos mais dificuldades de criar oportunidade. Não finalizamos bem (no 1x1). Podemos controlar com três meias ou com quatro atacantes”, explicou o treinador.
Apesar dos jogos contra a Austrália e o último jogo desta Data Fifa, contra a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá, serem amistosos, Ancelotti ressaltou que os compromissos são tratados com a mesma seriedade dentro da comissão técnica e do elenco.
“Ninguém na comissão técnica, dos jogadores pensa que vamos jogar apenas um amistoso. Pensamos que vamos representar um país enorme, uma camisa enorme. Para nós uma partida de Copa do Mundo e contra a Austrália é igual. Representamos a maior Seleção da história do futebol”, destacou.