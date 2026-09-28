SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti responde às críticas após empate do Brasil e manda recado antes de novo jogo com a Austrália

Técnico italiano minimizou pressão por resultados imediatos e explicou mudanças que fará no segundo amistoso contra a Austrália

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:27

Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção antes de encarar a Austrália Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O início do novo ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030 não foi dos mais animadores. Na última sexta-feira (25), o Brasil ficou no empate por 1x1 com a Austrália, em uma atuação que aumentou os questionamentos sobre o trabalho de Carlo Ancelotti. Às vésperas do segundo amistoso contra os australianos, o treinador afirmou que as críticas não interferem em seus planos para a Seleção. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29), às 7h, em Brisbane.

“A crítica sempre existiu e vai existir. Não afeta a ideia que tenho para o futuro dessa seleção. A crítica afeta zero o que penso do futuro”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no teatro na cidade de Brisbane nesta segunda-feira (28).

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

Ancelotti também rechaçou a pressão por resultados imediatos e destacou que o momento é de construção de uma nova geração e pediu paciência com os jogadores que estão sendo observados no processo de renovação da Seleção.

“A prioridade agora é construir uma nova geração que possa acompanhar o Brasil para a Copa América e para a Copa do Mundo. Pode ser que hoje os 26 convocados não sejam os melhores absolutos, mas faz parte do processo. Nossa função é acompanhar os atletas de perto”, iniciou.

O italiano reconheceu, porém, que a expectativa em torno da Seleção Brasileira é naturalmente alta e afirmou que a equipe precisa trabalhar para voltar a ser protagonista.

“Estamos trabalhando para a Seleção ser protagonista. A expectativa de ser treinador da Seleção é muito alta, aqui tem que ganhar a Copa. Não lembro um ano que a expectativa não fosse alta na minha carreira. Tem que ser sempre alta e dar o máximo para nosso trabalho”, acrescentou.

Ancelotti prepara mudanças no Brasil

Depois do empate por 1x1 no primeiro amistoso, Ancelotti fará sete mudanças na escalação titular da Seleção para o novo confronto com a Austrália. A principal alteração será no meio-campo, que ganhará mais um jogador, com a equipe passando a atuar no 4-3-3.

Gabriel Bontempo será uma das novidades e reforçará o setor ao lado de Bruno Guimarães e Danilo. No ataque, Rayan aparecerá ao lado de Vinícius Júnior e Raphinha, que será utilizado como centroavante.

“Controlar as transições é muito importante. A Austrália não teve oportunidade de fazer contra-ataque com a gente com quatro atacantes. Às vezes com três temos mais dificuldades de criar oportunidade. Não finalizamos bem (no 1x1). Podemos controlar com três meias ou com quatro atacantes”, explicou o treinador.

Apesar dos jogos contra a Austrália e o último jogo desta Data Fifa, contra a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá, serem amistosos, Ancelotti ressaltou que os compromissos são tratados com a mesma seriedade dentro da comissão técnica e do elenco.