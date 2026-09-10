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Ancelotti responde veterano da Seleção Brasileira após convocação: 'Jogador com 35 anos não vai ter futuro'

Treinador afirmou que a atual convocação busca formar opções para o futuro da equipe

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:09

Carlo Ancelotti fez nova convocação
Carlo Ancelotti fez nova convocação Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O treinador Carlo Ancelotti afirmou que a Seleção Brasileira não fecha as portas para atletas mais experientes, mas defendeu que a prioridade, neste momento, seja a observação de jogadores jovens. A declaração foi dada nesta quarta-feira (8), após Thiago Silva criticar a renovação promovida na primeira lista brasileira depois da Copa do Mundo.

O zagueiro do Fluminense havia dito, na véspera da convocação, que jogadores acima dos 30 anos não deveriam ser descartados. Ao responder sobre o assunto, o treinador italiano apontou que a lista foi montada de acordo com os objetivos dos próximos amistosos e com a necessidade de preparar o elenco para os próximos ciclos.

"Eu repito, para os objetivos que vamos ter nesses amistosos, parece uma lista equilibrada. Claro que eu não estou focado em geral na idade dos jogadores. Agora é o momento para priorizar os jovens que têm potencial e podem estar no futuro", afirmou Ancelotti.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico reforçou que a idade não será, por si só, um impedimento para a convocação. Segundo ele, porém, atletas de 34 ou 35 anos representam uma opção para o presente, enquanto os mais novos precisam ser testados pensando adiante.

"Uma coisa certa é que o jogador com 34, 35 anos, não vai ter futuro. É o presente. Se um jogador dessa idade está preparado para jogar uma competição importante, vai estar na Seleção, mas agora a prioridade é essa: priorizar os jovens", explicou.

A escolha dos goleiros ilustra essa estratégia. Foram chamados Hugo Souza, do Corinthians, Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro. Mesmo assim, Ancelotti fez questão de deixar claro que nomes consolidados, como Alisson, continuam considerados pela comissão técnica.

"Isso não significa que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem e quando chegarem as competições, a Copa América, se ele continuar sendo o melhor goleiro do Brasil, vai jogar o Alisson. Agora temos que priorizar os mais jovens", completou.

Entre os defensores convocados estão Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vitor Reis. No meio-campo, aparecem nomes como Andrey Santos, Breno Bidon, Bruno Guimarães e Douglas Luiz. O ataque reúne Endrick, Estêvão, João Pedro, Raphinha, Pedro, Rayan, Samuel Lino e Vinicius Jr.

Tags:

Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Cbf

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