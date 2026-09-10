FUTEBOL

Ancelotti responde veterano da Seleção Brasileira após convocação: 'Jogador com 35 anos não vai ter futuro'

Treinador afirmou que a atual convocação busca formar opções para o futuro da equipe

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:09

Carlo Ancelotti fez nova convocação Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O treinador Carlo Ancelotti afirmou que a Seleção Brasileira não fecha as portas para atletas mais experientes, mas defendeu que a prioridade, neste momento, seja a observação de jogadores jovens. A declaração foi dada nesta quarta-feira (8), após Thiago Silva criticar a renovação promovida na primeira lista brasileira depois da Copa do Mundo.

O zagueiro do Fluminense havia dito, na véspera da convocação, que jogadores acima dos 30 anos não deveriam ser descartados. Ao responder sobre o assunto, o treinador italiano apontou que a lista foi montada de acordo com os objetivos dos próximos amistosos e com a necessidade de preparar o elenco para os próximos ciclos.

"Eu repito, para os objetivos que vamos ter nesses amistosos, parece uma lista equilibrada. Claro que eu não estou focado em geral na idade dos jogadores. Agora é o momento para priorizar os jovens que têm potencial e podem estar no futuro", afirmou Ancelotti.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026 1 de 26

O técnico reforçou que a idade não será, por si só, um impedimento para a convocação. Segundo ele, porém, atletas de 34 ou 35 anos representam uma opção para o presente, enquanto os mais novos precisam ser testados pensando adiante.

"Uma coisa certa é que o jogador com 34, 35 anos, não vai ter futuro. É o presente. Se um jogador dessa idade está preparado para jogar uma competição importante, vai estar na Seleção, mas agora a prioridade é essa: priorizar os jovens", explicou.

A escolha dos goleiros ilustra essa estratégia. Foram chamados Hugo Souza, do Corinthians, Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro. Mesmo assim, Ancelotti fez questão de deixar claro que nomes consolidados, como Alisson, continuam considerados pela comissão técnica.

"Isso não significa que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem e quando chegarem as competições, a Copa América, se ele continuar sendo o melhor goleiro do Brasil, vai jogar o Alisson. Agora temos que priorizar os mais jovens", completou.