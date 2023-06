Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção. Crédito: Real Madrid/Divulgação

Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues teve dois encontros com o treinador italiano na semana passada, na Espanha, e o martelo foi batido. A informação é do jornalista André Rizek, do SporTV.



O comandante só poderá assinar um pré-contrato com a equipe canarinha a partir de janeiro de 2024, já que tem vínculo com o Real Madrid até junho do ano que vem. Mas a entidade nacional entende ter garantias do acerto.

Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém de sua confiança, na Europa, para fazer a transição na Seleção até sua chegada. Esse profissional vai dividir a tarefa com o atual interino Ramon Menezes, que será responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil.

Inicialmente, havia a expectativa de que essa transição fosse feita por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti e seu assistente no Real Madrid. Mas o plano foi descartado já que poderia passar a imagem que o técnico italiano não estaria focado no clube espanhol nesta temporada. Desta forma, Davide virá junto com o pai.

O Real Madrid já estaria ciente do acordo de Ancelotti com a CBF. No entanto, as partes não farão qualquer tipo de anúncio até janeiro. Quando chegar o início de 2024, Ancelotti comunicará oficialmente ao clube, em documento, que não tem interesse na cláusula de renovação contratual.

Segundo a CBF, o time merengue recebeu com naturalidade o desejo do treinador de comandar a Seleção Brasileira. Ancelotti disputou duas Copas (1986 e 1990) como atleta. Mas ainda não teve a experiência como técnico, e a edição de 2026 seria a primeira dele. Ainda de acordo com Rizek, há uma expectativa de que o Real possa querer antecipar a saída do comandante.