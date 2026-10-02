AMISTOSO

Ancelotti tira pressão dos jovens e faz pedido à Seleção antes de encarar a Índia: 'Jogar com alegria'

Brasil enfrenta os indianos neste sábado (3), às 11h, em Calcutá

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:38

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva antes do amistoso contra Índia Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira disputa neste sábado (3) o terceiro e último amistoso da primeira Data FIFA do ciclo visando à Copa do Mundo de 2030. O Brasil enfrentará pela primeira vez na história a Índia, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Além de um jogo histórico, para os jogadores recém-chegados à equipe do técnico Carlo Ancelotti, o amistoso representa mais uma oportunidade de impressionar o treinador, que tratou de aliviar a pressão sobre eles em entrevista coletiva desta sexta-feira (2).

“Para eles não é um teste. É uma oportunidade para eles de mostrar a qualidade que podem ter. Então tomar tudo isso com muita tranquilidade, porque não é um teste para eles”, afirmou Ancelotti.

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O discurso vale especialmente para Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba deve fazer sua estreia com a camisa amarela e, segundo Ancelotti, o resultado da partida não vai definir o futuro dele no grupo.

“O jogo pode sair bem, pode sair mal, mas não importa para nós o que vamos fazer no futuro. Vamos dar a eles outras oportunidades. O mesmo vale amanhã para o Pedro Morisco, que vai jogar o primeiro jogo”, disse.

Morisco, no entanto, não será a única novidade. O treinador deve promover oito mudanças no time titular em relação à equipe que venceu a Austrália por 4x2, na última terça-feira (27), em Brisbane.

No ataque, Pedro e Endrick brigam para ver quem deve ocupar a vaga de Raphinha, que foi cortado da Seleção por conta de um desconforto na coxa. A tendência é que o atacante do Flamengo comece como titular.

“Eles [Pedro e Endrick] são muito diferentes. Eles são claramente jogadores diferentes. O Endrick é um talento jovem, potente, com muito talento. E o Pedro é um jogador muito experiente”, analisou o treinador italiano.

Ainda no ataque, Estêvão deve voltar aos 11 iniciais no lugar de Rayan. No meio de campo, a única mudança deve ser a entrada de Andrey Santos no lugar de Bruno Guimarães, que foi titular nos dois jogos contra a Austrália.

A defesa é o setor que mais vai passar por mudanças. Nas laterais, Mauro Júnior e Vanderson darão lugar à Douglas Santos e Matheuzinho. Na zaga, Marquinhos volta ao time titular no lugar de Jair Cunha e deve fazer dupla com Arthur Dias, que será titular da Seleção pela primeira vez, substituindo Gabriel Magalhães.

Mesmo com a rodagem do elenco, Ancelotti deixou claro que o confronto não será tratado como um jogo protocolar.

“Para nós, para o time nacional do Brasil, nunca será um amistoso. Será um jogo importante para melhorar, só porque estamos no começo do novo ciclo de jogadores”, ressaltou o treinador.

Ancelotti também pediu que os jogadores resgatassem uma marca histórica do futebol brasileiro. Depois de um empate por 1x1 e uma vitória por 4x2 sobre a Austrália que levantaram muitas dúvidas nesse começo de ciclo, o técnico quer ver um time mais solto em campo diante dos indianos.

“A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Então, eu gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade. Porque, às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, que é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, destacou.

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Fora de campo, a passagem pela Índia já rendeu momentos marcantes ao grupo. Capitão e um dos jogadores mais experientes do elenco, Marquinhos se disse surpreso com o carinho recebido desde a chegada ao país.