Ancelotti tira pressão dos jovens e faz pedido à Seleção antes de encarar a Índia: 'Jogar com alegria'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:38
A Seleção Brasileira disputa neste sábado (3) o terceiro e último amistoso da primeira Data FIFA do ciclo visando à Copa do Mundo de 2030. O Brasil enfrentará pela primeira vez na história a Índia, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Além de um jogo histórico, para os jogadores recém-chegados à equipe do técnico Carlo Ancelotti, o amistoso representa mais uma oportunidade de impressionar o treinador, que tratou de aliviar a pressão sobre eles em entrevista coletiva desta sexta-feira (2).
“Para eles não é um teste. É uma oportunidade para eles de mostrar a qualidade que podem ter. Então tomar tudo isso com muita tranquilidade, porque não é um teste para eles”, afirmou Ancelotti.
Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
O discurso vale especialmente para Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba deve fazer sua estreia com a camisa amarela e, segundo Ancelotti, o resultado da partida não vai definir o futuro dele no grupo.
“O jogo pode sair bem, pode sair mal, mas não importa para nós o que vamos fazer no futuro. Vamos dar a eles outras oportunidades. O mesmo vale amanhã para o Pedro Morisco, que vai jogar o primeiro jogo”, disse.
Morisco, no entanto, não será a única novidade. O treinador deve promover oito mudanças no time titular em relação à equipe que venceu a Austrália por 4x2, na última terça-feira (27), em Brisbane.
No ataque, Pedro e Endrick brigam para ver quem deve ocupar a vaga de Raphinha, que foi cortado da Seleção por conta de um desconforto na coxa. A tendência é que o atacante do Flamengo comece como titular.
“Eles [Pedro e Endrick] são muito diferentes. Eles são claramente jogadores diferentes. O Endrick é um talento jovem, potente, com muito talento. E o Pedro é um jogador muito experiente”, analisou o treinador italiano.
Ainda no ataque, Estêvão deve voltar aos 11 iniciais no lugar de Rayan. No meio de campo, a única mudança deve ser a entrada de Andrey Santos no lugar de Bruno Guimarães, que foi titular nos dois jogos contra a Austrália.
A defesa é o setor que mais vai passar por mudanças. Nas laterais, Mauro Júnior e Vanderson darão lugar à Douglas Santos e Matheuzinho. Na zaga, Marquinhos volta ao time titular no lugar de Jair Cunha e deve fazer dupla com Arthur Dias, que será titular da Seleção pela primeira vez, substituindo Gabriel Magalhães.
Mesmo com a rodagem do elenco, Ancelotti deixou claro que o confronto não será tratado como um jogo protocolar.
“Para nós, para o time nacional do Brasil, nunca será um amistoso. Será um jogo importante para melhorar, só porque estamos no começo do novo ciclo de jogadores”, ressaltou o treinador.
Ancelotti também pediu que os jogadores resgatassem uma marca histórica do futebol brasileiro. Depois de um empate por 1x1 e uma vitória por 4x2 sobre a Austrália que levantaram muitas dúvidas nesse começo de ciclo, o técnico quer ver um time mais solto em campo diante dos indianos.
“A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Então, eu gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade. Porque, às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, que é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, destacou.
Veja como foi o desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá
Fora de campo, a passagem pela Índia já rendeu momentos marcantes ao grupo. Capitão e um dos jogadores mais experientes do elenco, Marquinhos se disse surpreso com o carinho recebido desde a chegada ao país.
“Estou muito feliz de estar aqui. Dá para ver por todas essas pessoas aqui nos recebendo. Desde ontem, do primeiro dia já, chegamos com uma recepção muito calorosa aqui. É uma oportunidade de ouro estar aqui representando a Seleção Brasileira para esse país, para esse povo apaixonado pelo futebol, pela Seleção Brasileira, por toda a história que tem”, disse o zagueiro também em entrevista coletiva.