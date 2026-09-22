LEMBRA DELE?

Andarilho do futebol com passagem pelo Vitória anuncia possível fim da carreira: 'Só jogo esse ano'

Aos 37 anos, atacante avalia deixar o Cruzeiro-PB antes do fim da temporada e afirma que não pretende atuar profissionalmente depois de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:58

Walter com a camisa do Vitória Crédito: Pietro Carpi/ECV

Aos 37 anos, o atacante Walter, que passou por vários clubes ao longo da trajetória, incluindo o Vitória, pode estar perto de encerrar a carreira profissional. Atualmente no Cruzeiro de Itaporanga, da Paraíba, o jogador revelou que pretende deixar o futebol ao fim da temporada e ainda avalia uma possível saída antecipada da equipe, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paraibano.



O futuro do centroavante ganhou novos contornos após a derrota por 2x0 para o Atlético de Santa Rita, no último sábado (19). O resultado deixou o Cruzeiro-PB com um revés e dois empates nas três primeiras rodadas da competição. Walter, por sua vez, ainda não marcou no torneio.

Veja antes e depois do físico de Walter 1 de 7

Após a partida, o atacante demonstrou insatisfação com o momento e afirmou que terá uma conversa com a diretoria para definir os próximos passos. “Muito triste. Foi um dos nossos melhores jogos e a gente saiu derrotado. É levantar a cabeça. Eu mesmo, são três jogos sem vencer, sem marcar. Vou ter uma conversa com a diretoria, ver como vai ser a minha caminhada”, afirmou ao canal Futebol para Todos.

Walter também admitiu a possibilidade de rescindir o contrato antes do término da competição. “Pode ser (a minha saída). Eu não vim para cá para atrapalhar. Se o Walter estiver atrapalhando, eu mesmo vou ser o primeiro a pedir para sair. Está na minha cabeça: eu só jogo esse ano aqui no Cruzeiro-PB. Depois daqui, eu não jogo mais”, completou.

Trajetória de Walter

Revelado pelo São José-RS, Walter ganhou destaque nacional no início da carreira. Em 2008, passou a defender o Internacional e, dois anos depois, foi negociado com o Porto, de Portugal. O atacante, porém, retornou ao futebol brasileiro rapidamente e teve passagens de destaque por Cruzeiro, Goiás, Fluminense e Athletico-PR.

Pelo Goiás, Walter viveu um de seus melhores momentos. Em 2013, integrou a Seleção do Campeonato Brasileiro e terminou a temporada com 29 gols e seis assistências em 54 partidas.

A partir de 2017, o atacante passou a acumular passagens por diversos clubes e conviveu com problemas relacionados ao peso, que afetaram sua trajetória. Depois de retornar ao Goiás, defender Atlético-GO, Paysandu e CSA, chegou ao Vitória no início de 2021. No Leão da Barra, Walter disputou apenas quatro partidas pelo Campeonato Baiano e não marcou gols antes de deixar a equipe.

Depois da passagem pelo Vitória, o atacante continuou sua trajetória por diferentes equipes, incluindo São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Rolim de Moura, Guarany-AL, Tupy-GO e CR Aquidauana.