André, do Fluminense, entra na mira do Manchester City após Mundial, diz jornal

André, volante do Fluminense. Crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Após desembarcar no Rio de Janeiro, o técnico Fernando Diniz disse que Pep Guardiola gostou dos jovens jogadores do Fluminense. E um deles, inclusive, já entrou na mira do Manchester City. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o volante André, de 22 anos, virou alvo da equipe inglesa para uma possível contratação no futuro.



No entanto, o Manchester City terá que enfrentar uma concorrência do futebol inglês, já que Fulham e Liverpool já apresentaram propostas pelo jogador ao longo de 2023. Além do Barcelona, que segundo a imprensa espanhola, vem observando o meio-campista há vários meses.

O jogador de 22 anos está sendo especulado nos clubes europeus desde o início do ano. André revelou, em entrevista ao canal da Conmebol, em outubro deste ano, que recebeu uma proposta irrecusável de um time da Europa, mas preferiu manter sua palavra com o Fernando Diniz e ficar no Fluminense até o final da temporada. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Realmente era uma proposta muito boa, irrecusável pelo clube que foi, pela grande liga. Mas resolvi manter minha palavra porque quando fechou a janela de janeiro, o Diniz chegou e falou comigo que me queria aqui até o final do ano. A gente não sabia que ia chegar uma proposta desse valor, e eu falei pra ele que independente do que acontecesse, eu iria estar até o fim da temporada — contou o volante em uma entrevista ao canal da Conmebol.