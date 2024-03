SELEÇÃO

Andreas Pereira celebra realização de sonho e vê Brasil 'favorito contra qualquer adversário'

Mesmo com a Inglaterra jogando junta faz um tempo e a Espanha também com boas promessas e algumas estrelas, Andreas Pereira vê o Brasil com muita força para superar os oponentes nos amistosos de sábado, em Wembley, e depois do dia 26, no Santiago Bernabéu.