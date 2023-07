Andressa Alves prega tranquilidade contra Jamaica: 'Confio no meu time'

O Brasil chegou à terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo como terceiro colocado do Grupo F, mas Andressa Alves não vê isso como motivo para a seleção não se colocar como favorita no embate com a Jamaica, vice-líder da chave. A atacante de 30 anos sustentou um discurso confiante ao falar do embate com as jamaicanas, marcado para as 7h (de Brasília), na quarta-feira (2).



"O Brasil ainda é favorito contra a Jamaica. A gente depende só da gente, então temos que mostrar a nossa força dentro de campo. É um jogo que não tem margem para erro, temos que fazer o nosso melhor jogo até agora na competição. Eu confio no meu time, eu sei que o Brasil tem futebol para ganhar", afirmou a jogadora do Houston Dash.