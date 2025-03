NA FONTE NOVA

Antes da Libertadores, Bahia encara o Jacuipense no primeiro jogo da semifinal do Baianão

Esquadrão entra em campo neste sábado (1º), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de março de 2025 às 05:00

Cauly é uma das apostas do Bahia para largar em vantagem contra o Jacuipense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O mês de março será de decisões para o Bahia. Nada de Carnaval nem acompanhar trio na Avenida. Neste sábado (1º), o tricolor entrará em campo diante do Jacuipense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. >

Em casa, onde está invicto na temporada com o time principal, o Esquadrão quer conseguir um bom resultado para selar a classificação no duelo da volta, no próximo final de semana, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. A missão, no entanto, não será fácil. >

O Jacupa é o time sensação do interior e ficou em segundo lugar na classificação geral da primeira fase, garantindo a vantagem de decidir em casa. Diante do bom momento do Leão do Sisal, a equipe da capital prega atenção para não ser surpreendida. >

Rogério Ceni, aliás, deve rodar o elenco, já que na próxima semana o time encara o Boston River, em Montevidéu, no Uruguai, pela terceira fase da Copa Libertadores. Nomes como Danilo Fernandes, Erick, Acevedo e Cauly podem aparecer entre os titulares. Existe ainda a possibilidade de estreia. Campeão sul-americano com a Seleção Brasileira sub-20, o lateral esquerdo Zé Guilherme garante que está pronto para jogar se for escolhido pelo treinador. >

“A gente tem vários campeonatos, isso é bom para dar rodagem para todos e todo mundo ficar apto. A melhor parte, poder estrear, poder jogar na Fonte Nova. Estou preparado”, garantiu o jogador de 19 anos. >

No Jacuipense, o técnico Rodrigo Ribeiro aposta na solidez para segurar o Bahia e levar um bom resultado para o segundo jogo. O time grená está invicto no Baianão. O Jacuipense, inclusive, arrancou pontos da dupla Ba-Vi no estadual. Empatou sem gols com o time alternativo do tricolor, na primeira rodada, e por 1x1 com o Vitória, no Barradão. >