Antony, do Manchester United, é acusado de agressão por mais duas mulheres

Investigado por violência doméstica contra a ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, o atacante Antony é acusado por mais duas mulheres de agressão. Os casos teriam acontecido em maio de 2022, em São Paulo, e em outubro do mesmo ano, em Manchester, na Inglaterra. O caso mais recente envolveria a bancária Ingrid Lana, de 33 anos. Ela contou à Record TV que foi agredida pelo atleta do Manchester United em outubro do ano passado, ao se recusar a ter relação com ele. Em trecho da entrevista, a mulher afirma que viajou à Inglaterra a convite do jogador para tratar de negócios.

Rayssa afirmou que estava no carro de Antony junto com Mallu Ohana, ex-esposa do atacante Dudu, do Palmeiras. Ela teria tido um atrito com Mallu e, na sequência, foi agredida pela mulher e pelo jogador do United. A estudante disse que conseguiu pular do carro quando parou em um semáforo na Zona Oeste de São Paulo e procurou ajuda de policiais.