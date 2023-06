Antony presta depoimento e diz: 'Falsamente acusado de agressão'

O atacante Antony, do Manchester United, prestou depoimento e se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira (28) sobre o suposto caso de violência que responde na Justiça brasileira. Ele é acusado de violência doméstica, ameaça e lesão corporal pela ex-namorada, DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo, no início deste mês. O jogador de 23 anos afirmou, em suas redes sociais, que sua "inocência será comprovada" e que, ao longo das últimas semanas, "sofreu em silêncio" ao lado de seus familiares. Ainda destacou que está sendo vítima de uma "falsa acusação". Durante o depoimento, o jogador permaneceu em silêncio.

Campeão com a seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e acumulando convocações para a equipe principal do Brasil, com Tite, Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões), tornando-se a maior venda da história do futebol holandês. O atacante esteve no elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022.