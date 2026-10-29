Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura

Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta-feira (29), às 15h, os nomes para a última Data Fifa de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:56

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quinta-feira (29) a lista de convocados da Seleção Brasileira para os dois últimos compromissos da equipe em 2026. O anúncio será feito às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois de divulgar os nomes, o treinador concede entrevista coletiva na própria sede da entidade.

Os escolhidos vão viajar ao sudeste asiático para dois amistosos. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h, com as duas partidas no Estádio Nacional de Singapura, que comporta 55 mil pessoas. O duelo com os japoneses marca o reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo de 2026, enquanto o jogo contra Singapura será o primeiro da história entre as equipes principais.

Esta será a segunda lista do treinador após a Copa do Mundo de 2026, torneio em que o Brasil caiu nas oitavas de final diante da Noruega. Na Data Fifa anterior, a comissão técnica de Ancelotti enfrentou Austrália e Índia, e o italiano já havia aberto espaço para estreantes. A sequência de jogos faz parte da formação de um grupo de olho na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.

Entre os nomes que podem aparecer na lista, o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, está na pré-lista de Ancelotti. Também figuram entre os pré-convocados o lateral-direito Emerson Royal, o meia Lucas Paquetá e os atacantes Samuel Lino e Pedro, todos do Flamengo, além do volante Danilo, do Botafogo.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Japão Carlo Ancelotti

Mais recentes

Imagem - Ancelotti convoca Seleção com estreantes para jogos contra Japão e Singapura; veja a lista

Ancelotti convoca Seleção com estreantes para jogos contra Japão e Singapura; veja a lista
Imagem - Corrida do Bahêa acontece neste domingo em Salvador; veja horários e como participar

Corrida do Bahêa acontece neste domingo em Salvador; veja horários e como participar
Imagem - Copa do Mundo Feminina de 2027 pode mudar as férias de julho e o calendário das aulas

Copa do Mundo Feminina de 2027 pode mudar as férias de julho e o calendário das aulas