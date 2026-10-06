AO VIVO: assista ao jogo de despedida de Messi pela Argentina contra Benin

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Pedro Carreiro
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:51
Chegou a hora do adeus. Nesta terça-feira (6), às 20h, Lionel Messi entra em campo pela última vez com a camisa da seleção argentina, no amistoso contra Benin, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os ingressos se esgotaram em cerca de 90 minutos, e a AFA convidou os campeões do mundo de 2022 para acompanhar o capitão em sua despedida. O maior artilheiro da história da Argentina, com 125 gols, chega à 208ª partida pela seleção para encerrar uma trajetória que inclui a Copa do Mundo do Catar, as Copas América de 2021 e 2024, além de um ouro olimpico em 2008. Acompanhe a transmissão ao vivo abaixo.