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AO VIVO: assista ao jogo de despedida de Messi pela Argentina contra Benin

Craque enfrenta Benin no Monumental de Núñez, às 20h, ao lado de campeões do mundo de 2022, em sua 208ª e última partida com a camisa albiceleste

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:51

Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas
Messi se despede da Sleção Argentina  Crédito: Reprodução/FIFA

Chegou a hora do adeus. Nesta terça-feira (6), às 20h, Lionel Messi entra em campo pela última vez com a camisa da seleção argentina, no amistoso contra Benin, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os ingressos se esgotaram em cerca de 90 minutos, e a AFA convidou os campeões do mundo de 2022 para acompanhar o capitão em sua despedida. O maior artilheiro da história da Argentina, com 125 gols, chega à 208ª partida pela seleção para encerrar uma trajetória que inclui a Copa do Mundo do Catar, as Copas América de 2021 e 2024, além de um ouro olimpico em 2008. Acompanhe a transmissão ao vivo abaixo.

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Lionel Messi Argentina

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