'ÚLTIMO TANGO'

AO VIVO: assista ao jogo de despedida de Messi pela Argentina contra Benin

Craque enfrenta Benin no Monumental de Núñez, às 20h, ao lado de campeões do mundo de 2022, em sua 208ª e última partida com a camisa albiceleste

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:51

Messi se despede da Sleção Argentina Crédito: Reprodução/FIFA