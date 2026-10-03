Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: assista Brasil x Índia com imagens

Equipes disputam jogo amistoso no Salt Lake Stadium, em Calcutá

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:48

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira encerra neste sábado, às 11h, sua participação na primeira Data Fifa do novo ciclo rumo à próxima Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti enfrenta a Índia no Salt Lake Stadium, em Calcutá, em um confronto inédito na história entre as duas seleções. Depois de empatar por 1x1 e vencer por 4x2 a Austrália, o Brasil deve entrar em campo com oito mudanças no time titular. Acompanhe a transmissão ao vivo abaixo.

Leia mais

Imagem - Índia x Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Índia x Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Imagem - Ancelotti tira pressão dos jovens e faz pedido à Seleção antes de encarar a Índia: 'Jogar com alegria'

Ancelotti tira pressão dos jovens e faz pedido à Seleção antes de encarar a Índia: 'Jogar com alegria'

Imagem - Ancelotti lidera ranking de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo; veja o valor

Ancelotti lidera ranking de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo; veja o valor

Tags:

Índia Brasil Seleção Brasileira

Mais recentes

Imagem - Longe dos gramados desde fevereiro, Dudu renova com o Vitória até 2028

Longe dos gramados desde fevereiro, Dudu renova com o Vitória até 2028
Imagem - 'Proibir não é proteger': Setor de apostas protesta contra o fim das bets durante clássico do Brasileirão

'Proibir não é proteger': Setor de apostas protesta contra o fim das bets durante clássico do Brasileirão
Imagem - Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo