AO VIVO: assista Brasil x Índia com imagens

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:48
A Seleção Brasileira encerra neste sábado, às 11h, sua participação na primeira Data Fifa do novo ciclo rumo à próxima Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti enfrenta a Índia no Salt Lake Stadium, em Calcutá, em um confronto inédito na história entre as duas seleções. Depois de empatar por 1x1 e vencer por 4x2 a Austrália, o Brasil deve entrar em campo com oito mudanças no time titular. Acompanhe a transmissão ao vivo abaixo.