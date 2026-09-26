AO VIVO: assista com imagens a Corinthians x São Paulo pela final do Brasileirão Feminino

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:18
Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. As equipes chegam à decisão após eliminarem Bahia e Flamengo, respectivamente, nas semifinais. Atual campeão e maior vencedor da competição, com sete títulos, o Corinthians busca ampliar sua hegemonia e conquistar o octacampeonato, enquanto o São Paulo tenta levantar pela primeira vez o troféu da Série A1.