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AO VIVO: assista com imagens a Corinthians x São Paulo pela final do Brasileirão Feminino

Brabas e Soberanas se enfrentam neste sábado (26), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da decisão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:18

Corinthians e São Paulo decidem o título do Brasileirão Feminino
Corinthians e São Paulo decidem o título do Brasileirão Feminino Crédito: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. As equipes chegam à decisão após eliminarem Bahia e Flamengo, respectivamente, nas semifinais. Atual campeão e maior vencedor da competição, com sete títulos, o Corinthians busca ampliar sua hegemonia e conquistar o octacampeonato, enquanto o São Paulo tenta levantar pela primeira vez o troféu da Série A1.

Tags:

Brasileirão Futebol Feminino

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