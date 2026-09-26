GRANDE FINAL

AO VIVO: assista com imagens a Corinthians x São Paulo pela final do Brasileirão Feminino

Brabas e Soberanas se enfrentam neste sábado (26), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da decisão

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 16:18

Corinthians e São Paulo decidem o título do Brasileirão Feminino Crédito: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians