Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: assista com imagens ao amistoso entre Brasil x Austrália

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:49

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Austrália e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no primeiro de dois amistosos entre as seleções nesta Data Fifa. O confronto marca o retorno da equipe brasileira aos gramados após a Copa do Mundo de 2026 e o início de um novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Austrália

Mais recentes

Imagem - Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (25/09): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Edílson Capetinha relembra 'brincadeira' com tiros na concentração do Vitória

Edílson Capetinha relembra 'brincadeira' com tiros na concentração do Vitória
Imagem - Ancelotti aprova nova regra para estrangeiros no Brasil e destaca oportunidade para jovens

Ancelotti aprova nova regra para estrangeiros no Brasil e destaca oportunidade para jovens