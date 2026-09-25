AMISTOSO

AO VIVO: assista com imagens ao amistoso entre Brasil x Austrália

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália

Austrália e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no primeiro de dois amistosos entre as seleções nesta Data Fifa. O confronto marca o retorno da equipe brasileira aos gramados após a Copa do Mundo de 2026 e o início de um novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.