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AO VIVO: assista com imagens ao segundo amistoso entre Brasil x Austrália

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:49

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (29) para enfrentar a Austrália, às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa. Após o empate por 1x1 no primeiro confronto, disputado na última sexta-feira (25), o Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, busca a primeira vitória neste novo ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Austrália

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