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AO VIVO: assista Palmeiras x Bahia pelo Brasileirão

Verdão tenta encostar no líder Flamengo, enquanto o Tricolor de Aço busca vaga no G4

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:31

Bahia
Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Palmeiras e Bahia entram em campo nesta quinta-feira (8) em um confronto que pode mexer com o topo do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, no jogo que fecha a 29ª rodada. O Verdão de Abel Ferreira tem 57 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que emaptou Santos mais cedo nesta mesma noite. Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni é o quinto colocado, com 46 pontos, e precisa vencer e torcer para uma derrota do Fluminense contra o Coritiba também nesta noite, às 21h30, para entrar no G-4. 

Tags:

Bahia Brasileirão Palmeiras

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