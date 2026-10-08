AO VIVO: assista Palmeiras x Bahia pelo Brasileirão

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:31
Palmeiras e Bahia entram em campo nesta quinta-feira (8) em um confronto que pode mexer com o topo do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, no jogo que fecha a 29ª rodada. O Verdão de Abel Ferreira tem 57 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que emaptou Santos mais cedo nesta mesma noite. Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni é o quinto colocado, com 46 pontos, e precisa vencer e torcer para uma derrota do Fluminense contra o Coritiba também nesta noite, às 21h30, para entrar no G-4.