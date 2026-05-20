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AO VIVO: assista Vitória x ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador

Vitória e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Embalado pela classificação sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o Leão tenta usar a força dentro de casa para construir vantagem antes da decisão no Frasqueirão. Já o ABC, principal surpresa do Nordestão até aqui, quer manter o grande momento vivido na temporada para seguir sonhando com a segunda final regional da sua história.