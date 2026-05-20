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AO VIVO: assista Vitória x ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:55

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Embalado pela classificação sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o Leão tenta usar a força dentro de casa para construir vantagem antes da decisão no Frasqueirão. Já o ABC, principal surpresa do Nordestão até aqui, quer manter o grande momento vivido na temporada para seguir sonhando com a segunda final regional da sua história. 

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
1 de 6
Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

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Vitória Copa do Nordeste

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