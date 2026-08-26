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Aos 12 anos, 'Messi do xadrez' derrota Magnus Carlsen, número 1 do mundo

Faustino Oro venceu uma das oito partidas de blitz contra o pentacampeão mundial, mas perdeu o duelo geral por 4 a 1, com três empates

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:56

Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, o número 1 do mundo
Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, o número 1 do mundo Crédito: Reprodução/X

O argentino Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, considerado o número 1 do mundo, em uma partida de blitz disputada na plataforma Chess.com. O confronto ocorreu na segunda-feira (24) e reuniu oito partidas no formato 3+0, com três minutos para cada jogador e sem acréscimo de tempo. As informações são do jornal argentino La Nación.

Carlsen começou o duelo vencendo as duas primeiras partidas. Oro, porém, conseguiu arrancar dois empates antes de conquistar a vitória na quinta partida. O norueguês voltou a vencer na sétima e na oitava partidas e fechou o confronto com quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Faustino Oro, de apenas 12 anos, surpreende o mundo do xadrez

Conhecido como 'Messi do xadrez, Faustino é apontado como um dos grandes talentos da nova geração da modalidade por Reprodução/X
Oro se tornou o segundo Grande Mestre mais jovem da história do xadrez, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra por Reprodução/X
Esta não foi a primeira vez que o argentino venceu Carlsen: aos 10 anos, Oro já havia derrotado o norueguês em uma partida de bullet, modalidade ainda mais rápida por Reprodução/X
Faustino Oro tem apenas 12 anos, mas já acumula vitórias contra alguns dos principais nomes do xadrez mundial, incluindo o pentacampeão mundial Magnus Carlsen por Reprodução/X
Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, o número 1 do mundo por Reprodução/X
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Conhecido como 'Messi do xadrez, Faustino é apontado como um dos grandes talentos da nova geração da modalidade por Reprodução/X

Apesar da derrota no placar agregado, o triunfo individual representa mais um feito expressivo na curta carreira de Oro. O jovem argentino é conhecido pelo apelido de “Messi do xadrez”, em referência ao craque Lionel Messi, e já havia derrotado Carlsen anteriormente, quando tinha 10 anos, em uma partida de bullet, modalidade ainda mais rápida.

A ascensão de Oro tem sido meteórica. Ele se tornou o segundo Grande Mestre mais jovem da história do xadrez, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra. Aos 12 anos, o argentino já acumula resultados contra alguns dos principais nomes da modalidade.

O próprio Carlsen, cinco vezes campeão mundial, já havia demonstrado interesse pelo talento do argentino após acompanhar uma atuação de Oro no Campeonato Mundial de Blitz por Equipes da FIDE, em Hong Kong, meses atrás.

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Tags:

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