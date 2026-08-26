PRODÍGIO

Aos 12 anos, 'Messi do xadrez' derrota Magnus Carlsen, número 1 do mundo

Faustino Oro venceu uma das oito partidas de blitz contra o pentacampeão mundial, mas perdeu o duelo geral por 4 a 1, com três empates

Mariana Rios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:56

Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, o número 1 do mundo Crédito: Reprodução/X

O argentino Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, considerado o número 1 do mundo, em uma partida de blitz disputada na plataforma Chess.com. O confronto ocorreu na segunda-feira (24) e reuniu oito partidas no formato 3+0, com três minutos para cada jogador e sem acréscimo de tempo. As informações são do jornal argentino La Nación.

Carlsen começou o duelo vencendo as duas primeiras partidas. Oro, porém, conseguiu arrancar dois empates antes de conquistar a vitória na quinta partida. O norueguês voltou a vencer na sétima e na oitava partidas e fechou o confronto com quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Faustino Oro, de apenas 12 anos, surpreende o mundo do xadrez 1 de 5

Apesar da derrota no placar agregado, o triunfo individual representa mais um feito expressivo na curta carreira de Oro. O jovem argentino é conhecido pelo apelido de “Messi do xadrez”, em referência ao craque Lionel Messi, e já havia derrotado Carlsen anteriormente, quando tinha 10 anos, em uma partida de bullet, modalidade ainda mais rápida.

A ascensão de Oro tem sido meteórica. Ele se tornou o segundo Grande Mestre mais jovem da história do xadrez, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra. Aos 12 anos, o argentino já acumula resultados contra alguns dos principais nomes da modalidade.