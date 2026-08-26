Aos 12 anos, 'Messi do xadrez' derrota Magnus Carlsen, número 1 do mundo

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Mariana Rios
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:56
O argentino Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender o mundo do xadrez ao derrotar Magnus Carlsen, considerado o número 1 do mundo, em uma partida de blitz disputada na plataforma Chess.com. O confronto ocorreu na segunda-feira (24) e reuniu oito partidas no formato 3+0, com três minutos para cada jogador e sem acréscimo de tempo. As informações são do jornal argentino La Nación.
Carlsen começou o duelo vencendo as duas primeiras partidas. Oro, porém, conseguiu arrancar dois empates antes de conquistar a vitória na quinta partida. O norueguês voltou a vencer na sétima e na oitava partidas e fechou o confronto com quatro vitórias, três empates e uma derrota.
Faustino Oro, de apenas 12 anos, surpreende o mundo do xadrez
Apesar da derrota no placar agregado, o triunfo individual representa mais um feito expressivo na curta carreira de Oro. O jovem argentino é conhecido pelo apelido de “Messi do xadrez”, em referência ao craque Lionel Messi, e já havia derrotado Carlsen anteriormente, quando tinha 10 anos, em uma partida de bullet, modalidade ainda mais rápida.
A ascensão de Oro tem sido meteórica. Ele se tornou o segundo Grande Mestre mais jovem da história do xadrez, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra. Aos 12 anos, o argentino já acumula resultados contra alguns dos principais nomes da modalidade.
O próprio Carlsen, cinco vezes campeão mundial, já havia demonstrado interesse pelo talento do argentino após acompanhar uma atuação de Oro no Campeonato Mundial de Blitz por Equipes da FIDE, em Hong Kong, meses atrás.