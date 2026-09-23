FENÔMENO

Aos 13 anos, chinesa conquista 3 ouros na natação nos Jogos Asiáticos

Yu Zidi venceu os 400 m medley com 4min28s56 e ficou a apenas 0,13 segundo do recorde asiático da prova

Mariana Rios

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:25

Yu Zidi: primeiro ouro veio no domingo (20), nos 200 metros borboleta Crédito: Reprodução/X

A chinesa Yu Zidi, de 13 anos, conquistou nesta quarta-feira (23) sua terceira medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya, no Japão. A jovem venceu os 400 metros medley com o tempo de 4min28s56, estabeleceu um novo recorde dos Jogos e encerrou uma sequência de quatro dias em que venceu todas as três provas individuais que disputou.

Yu assumiu a liderança ainda nos primeiros metros da final, realizada no Centro Aquático de Tóquio, e manteve a vantagem nos quatro estilos da prova. A compatriota Ke Wenxi terminou em segundo lugar e ficou com a medalha de prata.

?♀️ 3 ÈME SACRE POUR YU ZIDI ?? (13 ANS) AUX JEUX ASIATIQUES : La prodigieuse nageuse chinoise marque les esprits en remportant le 400m 4 nages en 4:28.56 GR devant Ke Wenxi ?? (15 ans) 4:32.51 et Mio Narita ?? 4:33.45 ??? #AichiNagoya2026 #Natation https://t.co/PqdbphfHNt — MR.CARTER ? (@NelsonCarterJr) September 23, 2026

O primeiro ouro de Yu veio no domingo (20), nos 200 metros borboleta, em que marcou 2min05s08 e superou o recorde dos Jogos Asiáticos de 2min05s57, que pertencia à compatriota Zhang Yufei.

No dia seguinte, a nadadora voltou à piscina para os 200 metros medley e venceu com 2min06s10, também estabelecendo um novo recorde asiático. A marca anterior pertencia à chinesa Yu Yiting.

Nos 400 metros medley, Yu também chegou perto de um recorde asiático que permanece em vigor. O tempo de 4min28s43, estabelecido por Ye Shiwen nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, não foi superado por apenas 0,13 segundo. Yu, porém, baixou o recorde asiático anterior dos Jogos Asiáticos, que também pertencia a Ye: 4min32s97, registrado em 2014, em Incheon, na Coreia do Sul.

A atuação de Yu reforça a tradição chinesa na prova. Ye Shiwen foi campeã olímpica dos 200 e dos 400 metros medley em Londres 2012, enquanto Yu Yiting se tornou, nos últimos anos, outro dos principais nomes da China na modalidade.

Chinesa Yu Zidi, de 13 anos, nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya, no Japão 1 de 3

O terceiro ouro veio nesta quarta-feira (23), nos 400 metros medley, com o tempo de 4min28s56. Yu ficou cerca de cinco segundos atrás do recorde mundial da canadense Summer McIntosh, de 4min23s65.

Campeã aos 12 anos

Yu ganhou projeção internacional ainda mais cedo. Em 2025, aos 12 anos, ela disputou o Mundial de Natação, em Singapura, e conquistou uma medalha de bronze com a equipe chinesa no revezamento 4x200 metros livre. A participação foi autorizada pela World Aquatics, federação internacional da modalidade, porque a idade mínima para disputar o Mundial é de 14 anos.