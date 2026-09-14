Aos 13 anos e com 2,10m, adolescente vira destaque da seleção adulta de vôlei do Catar

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Carol Neves
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:06
Aos 13 anos e com 2,10m de altura, Mubarak Musa Thiik Madut tornou-se uma das principais atrações do Campeonato Asiático masculino de vôlei de 2026. Embora o Catar tenha deixado a disputa pelo título ainda na fase de grupos, o adolescente se destacou ao enfrentar jogadores adultos e terminou sua participação com 40 pontos em três partidas.
O jovem entrou em quadra pela primeira vez no torneio em 5 de setembro, diante da Tailândia, no Japão. O Catar também enfrentou Taipei Chinesa e Coreia do Sul pelo Grupo C, mas perdeu os três confrontos por 3 sets a 0 e terminou na última colocação da chave, sem pontuar. A liderança ficou com a seleção tailandesa, seguida pelos sul-coreanos.
Trajetória de jogador de 13 anos chama atenção
A melhor apresentação de Mubarak ocorreu justamente na derrota para a Coreia do Sul. O jogador marcou 17 pontos e terminou como o maior pontuador da partida, superando os 15 anotados pelo sul-coreano Lim Jae-young. Dos pontos do adolescente, 11 foram obtidos em ataques e os demais vieram em outros fundamentos.
Mubarak participou de três dos cinco compromissos disputados pelo Catar ao longo da competição, incluindo os jogos posteriores destinados à definição das colocações finais. Ao todo, acumulou 40 pontos, desempenho expressivo para um atleta que ainda teria idade para disputar torneios das categorias de base. The Peninsula Qatar
Nascido em 24 de novembro de 2012, no Sudão do Sul, Mubarak aparece registrado oficialmente como jogador do Catar. Ele pode atuar como ponteiro e também como oposto, posições com forte responsabilidade ofensiva. A estreia pela seleção adulta catari aconteceu em 2026.
Antes de chamar atenção nas quadras, o adolescente já havia conquistado um resultado internacional no vôlei de praia. Em maio, ajudou o Catar a ficar com a medalha de bronze no Campeonato Asiático sub-18 da modalidade.
O Campeonato Asiático de 2026 reuniu 12 seleções em Fukuoka, no Japão. Além do título continental, a competição teve importância no caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A seleção japonesa terminou campeã e garantiu classificação olímpica.