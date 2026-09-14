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Aos 13 anos e com 2,10m, adolescente vira destaque da seleção adulta de vôlei do Catar

Nturalizado catari, Mubarak Musa marcou 40 pontos em três partidas do Campeonato Asiático de 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:06

Mubarak Musa
Mubarak Musa Crédito: Divulgação

Aos 13 anos e com 2,10m de altura, Mubarak Musa Thiik Madut tornou-se uma das principais atrações do Campeonato Asiático masculino de vôlei de 2026. Embora o Catar tenha deixado a disputa pelo título ainda na fase de grupos, o adolescente se destacou ao enfrentar jogadores adultos e terminou sua participação com 40 pontos em três partidas.

O jovem entrou em quadra pela primeira vez no torneio em 5 de setembro, diante da Tailândia, no Japão. O Catar também enfrentou Taipei Chinesa e Coreia do Sul pelo Grupo C, mas perdeu os três confrontos por 3 sets a 0 e terminou na última colocação da chave, sem pontuar. A liderança ficou com a seleção tailandesa, seguida pelos sul-coreanos.  

Trajetória de jogador de 13 anos chama atenção

Mubarak Musa Thiik Madut nasceu no Sudão do Sul em 24 de novembro de 2012 por Reprodução
Registrado como atleta do Catar, o jovem iniciou ainda muito cedo sua trajetória internacional no vôlei por Reprodução
Antes de chegar à seleção adulta, Mubarak conquistou o bronze no Campeonato Asiático sub-18 de vôlei de praia por Reprodução
Com apenas 13 anos, Mubarak já impressiona pelos 2,10m de altura e pela potência ofensiva por Reprodução
O jogador atua como ponteiro e oposto, duas posições importantes no ataque de uma equipe por Reprodução
A estreia do adolescente pela seleção principal masculina do Catar aconteceu em 2026 por Reprodução
No Campeonato Asiático adulto, no Japão, Mubarak enfrentou atletas muito mais experientes por Reprodução
O jovem somou 40 pontos nas três partidas em que entrou em quadra durante a competição por Reprodução
Contra a Coreia do Sul, Mubarak marcou 17 pontos e terminou como o maior pontuador do jogo por Reprodução
Mesmo com a eliminação do Catar na fase de grupos, Mubarak deixou o torneio como uma das grandes revelações da competição por Divulgação
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Mubarak Musa Thiik Madut nasceu no Sudão do Sul em 24 de novembro de 2012 por Reprodução

A melhor apresentação de Mubarak ocorreu justamente na derrota para a Coreia do Sul. O jogador marcou 17 pontos e terminou como o maior pontuador da partida, superando os 15 anotados pelo sul-coreano Lim Jae-young. Dos pontos do adolescente, 11 foram obtidos em ataques e os demais vieram em outros fundamentos.

Mubarak participou de três dos cinco compromissos disputados pelo Catar ao longo da competição, incluindo os jogos posteriores destinados à definição das colocações finais. Ao todo, acumulou 40 pontos, desempenho expressivo para um atleta que ainda teria idade para disputar torneios das categorias de base. The Peninsula Qatar

Nascido em 24 de novembro de 2012, no Sudão do Sul, Mubarak aparece registrado oficialmente como jogador do Catar. Ele pode atuar como ponteiro e também como oposto, posições com forte responsabilidade ofensiva. A estreia pela seleção adulta catari aconteceu em 2026.

Antes de chamar atenção nas quadras, o adolescente já havia conquistado um resultado internacional no vôlei de praia. Em maio, ajudou o Catar a ficar com a medalha de bronze no Campeonato Asiático sub-18 da modalidade.

O Campeonato Asiático de 2026 reuniu 12 seleções em Fukuoka, no Japão. Além do título continental, a competição teve importância no caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A seleção japonesa terminou campeã e garantiu classificação olímpica.  

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Mubarak Musa

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